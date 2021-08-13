Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Meyve fiyatlarında büyük uçurum! Bahçede 5, tezgahta 25 lira...

    Domatesteki üretici-market fiyatı uçurumunun bir benzeri meyvede ortaya çıktı. Şampiyon ise nektarin ve şeftali oldu. Bahçede 5, tezgahta 25 lirayı buldu...

    Farkı fiyatı

    Sebze-meyvede tarla-market fiyat farkı tüketiciyi bezdiriyor. TAKVİM'in geçtiğimiz günlerde gündeme taşıdığı domatesteki fiyat uçurumunun benzeri, meyvelerde de yaşanıyor.




    Meyveler 5 kata varan farkla tüketiciye geliyor. Farkta başı ise şeftali ve nektarin çekiyor. Şeftali ve nektarin bahçeden 5 liraya çıkıyor. Markette ise şeftali 23, nektarin ise 25 liraya varan fiyatla satılıyor. Üreticiden 85 kuruşa çıkan karpuz 3.99 liraya, 4.25 liraya çıkan limon 16.95 liraya, 4.5 liradan çıkan kiraz da 18.90 liraya varan fiyatla market tezgahlarını süslüyor.



    'BÜYÜK KAR VAR'
    Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, market ve bahçe arasındaki fiyat farkının çok fazla olduğuna dikkat çekti. Halde şeftalinin en kalitelisinin dahi kilogramının 6 liradan satıldığını aktaran Batman, nektarinin ise en fazla 10 liradan satışa sunulduğunu kaydetti. Batman, "Şeftali ve nektarin bu sene üreticisini ve alıcısını memnun etti fakat bazı alıcılar aldığı fiyatın üzerine büyük kâr koyuyor. Halde 6 liraya alınan mal, masrafıyla kârıyla 8-9-10 liraya satılmalı" dedi. Üretici-market fiyatı farkına hem üreticilerden hem tüketicilerden tepki yağıyor.



        GIDAYA 4'LÜ ÖNLEM HAZIRLIĞI
        Gıda fiyatlarındaki dalgalanmaları önlemek, enflasyona etkisini azaltmak için 4 önemli sistem devreye alınacak. Tarlada, halde kalan taze meyve ve sebze piyasaya kazandırılacak. Bu ürünler dijital tarım pazarına dahil edilerek hızlı bir şekilde alıcılarla buluşturulacak. Böylece bütün çiftçiler ürünü için pazar bulabilecek, Esnaf-tüketici istediği kalitede ürün tedarik edebilecek. Gıdayı anlık takip edecek erken uyarı sistemi hayata geçirilirken, hal yasası çıkarılacak, gıda bankacılığında da yeni dönem başlayacak.



        ÖZLEM TÜRKOĞLU

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Batı Karadeniz’de sel felaketi! 5 dakikalık kabus
        Haberler Ekonomi Meyve fiyatlarında büyük uçurum! Bahçede 5, tezgahta 25 lira...
            SON DAKİKA