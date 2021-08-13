Meyve fiyatlarında büyük uçurum! Bahçede 5, tezgahta 25 lira...





'BÜYÜK KAR VAR'

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, market ve bahçe arasındaki fiyat farkının çok fazla olduğuna dikkat çekti. Halde şeftalinin en kalitelisinin dahi kilogramının 6 liradan satıldığını aktaran Batman, nektarinin ise en fazla 10 liradan satışa sunulduğunu kaydetti. Batman, "Şeftali ve nektarin bu sene üreticisini ve alıcısını memnun etti fakat bazı alıcılar aldığı fiyatın üzerine büyük kâr koyuyor. Halde 6 liraya alınan mal, masrafıyla kârıyla 8-9-10 liraya satılmalı" dedi. Üretici-market fiyatı farkına hem üreticilerden hem tüketicilerden tepki yağıyor.