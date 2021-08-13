Meyve fiyatlarında büyük uçurum! Bahçede 5, tezgahta 25 lira...

Sebze-meyvede tarla-market fiyat farkı tüketiciyi bezdiriyor. TAKVİM'in geçtiğimiz günlerde gündeme taşıdığı domatesteki fiyat uçurumunun benzeri, meyvelerde de yaşanıyor.
Meyveler 5 kata varan farkla tüketiciye geliyor. Farkta başı ise şeftali ve nektarin çekiyor. Şeftali ve nektarin bahçeden 5 liraya çıkıyor. Markette ise şeftali 23, nektarin ise 25 liraya varan fiyatla satılıyor. Üreticiden 85 kuruşa çıkan karpuz 3.99 liraya, 4.25 liraya çıkan limon 16.95 liraya, 4.5 liradan çıkan kiraz da 18.90 liraya varan fiyatla market tezgahlarını süslüyor.
'BÜYÜK KAR VAR'
Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, market ve bahçe arasındaki fiyat farkının çok fazla olduğuna dikkat çekti. Halde şeftalinin en kalitelisinin dahi kilogramının 6 liradan satıldığını aktaran Batman, nektarinin ise en fazla 10 liradan satışa sunulduğunu kaydetti. Batman, "Şeftali ve nektarin bu sene üreticisini ve alıcısını memnun etti fakat bazı alıcılar aldığı fiyatın üzerine büyük kâr koyuyor. Halde 6 liraya alınan mal, masrafıyla kârıyla 8-9-10 liraya satılmalı" dedi. Üretici-market fiyatı farkına hem üreticilerden hem tüketicilerden tepki yağıyor.