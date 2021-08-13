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    • Ekonomi
    • 13.08.2021 08:53
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    • 13.08.2021 08:53
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    13 Ağustos CANLI döviz kuru: Bugün dolar, euro ve sterlin ne kadar? Gerileme başladı!

    13 Ağustos Cuma dolar ve euro fiyatları ne kadar oldu? Sorusu ekonomi gündemini takip edenşer tarafından merak ediliyor. Dün Merkez Bankası faiz kararını açıkladı ve faizleri yüzde 19'da sabit tuttu. Karar sonrası dolar/TL 8.50'ye kadar geriledi. Ons altın, ABD enflasyon verisi sonrası gelişen alımlarla hafta başındaki kayıplarının büyük bir kısmını geri sildi. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatı kaç TL? Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu? 13 Ağustos Cuma döviz kurlarında son durum!

    takvim.com.tr
    13 Ağustos CANLI döviz kuru: Bugün dolar, euro ve sterlin ne kadar?

    13 Ağustos dolar ve euro ne kadar? Yatırımcılar sabah saatlerinden itibaren dolar ve euro kurunda yaşanan son gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Haftanın son işlem gününde döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Peki, 13 Ağustos dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    13 AĞUSTOS GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,5648

    Dolar satış: 8,5741

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 10,0603

    Euro Satış: 10,0726

    POUND (STERLİN) NE KADAR?

    Pound alış: 11,8362

    Pound satış: 11,8630

        YÜZDE 19'DA SABİT TUTULMASINA KARAR VERİLDİ

        Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

        Merkez Bankası faiz kararını değiştirmedi ve yüzde 19'da sabit tuttu. Karar sonrası dolar/TL 8.50'ye kadar geriledi. İşte piyasalarda kritik karar sonrası son durum...

        Ons altın toparlanmanın ardından yatay seyrediyor. Çarşamba günü 6 Mayıs'tan bu yana en sert günlük artışı gösteren ons altın dün de toparlanmaya devam etmişti. Değerli metal halihazırda 1750 dolardan işlem görüyor.

        Yurt içinde ise gram altın, ons altında yaşanan toparlanmanın ardından 480 lirayı aştı. Çeyrek altın 794 liradan, Cumhuriyet altını ise 3 bin 229 liradan işlem görüyor.

        KAYIPLARIN BİR KISMINI GERİ SİLDİ

        IKON Menkul tarafından hazırlanan altın fiyatları analizi: "Ons altın, ABD enflasyon verisi sonrası gelişen alımlarla hafta başındaki kayıplarının büyük bir kısmını geri sildi.

        Ancak değerli madende tepki alımlarının daha önceki sabah analizlerimizde değindiğimiz siyah yükselen trend çizgisi ve 1760 direnç bandının altı ile sınırlı kaldığını görüyoruz.

        YÜKSELİŞ EĞİLİMİ YENİDEN ÖN PLANA ÇIKABİLİR

        Bu bölgenin yukarı yönde kırılması halinde ons altında boğalar kendilerine önemli bir zemin yakalayabilir ve yükseliş eğilimi yeniden ön plana çıkabilir.

        Diğer yandan paritede bu bölgeden yaşanabilecek satışlarda ise 1720 ve 1680 seviyeleri ilk destek bölgeleri olarak takibimizde kalmaya devam ediyor. Destekler: 1720-1680-1630 Dirençler: 1760-1795-1834"
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        Haberler Ekonomi 13 Ağustos CANLI döviz kuru: Bugün dolar, euro ve sterlin ne kadar? Gerileme başladı!
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