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    Angry Birds’ün geliştiricisi Rovio, Ruby’i alıyor

    Angry Birds’ün geliştiricisi Finlandiyalı Rovio, Türk oyun şirketi Ruby’i alıyor. Geçen yıl dünyada en çok indirilen 6’ıncı oyun olan Hunter Assassin’i üreten Ruby’nin satışı etap etap yapılacak...

    Oyuna geldiler!
    Dünyanın en popüler oyunlarından Angry Birds'ün geliştiricisi Finlandiyalı oyun şirketi Rovio, geçen yıl dünyanın en çok indirilen 6'ncı oyunu olan Hunter Assassin'in geliştiricisi İzmir merkezli Türk oyun şirketi Ruby Games'i almak için anlaşmaya vardı. Rovio, Ruby Games'in satın alımını belli zaman aralıklarıyla gerçekleştirecek. İlk dilimde Rovio, Ruby Games'in hisselerinin yüzde 20'sini 10 milyon dolar nakit karşılığında alacak. Rovio,daha sonra Ruby Games'in hisselerinin yüzde 50'sini alacak, ancak bu tutar 80 milyon doları aşmayacak.

    HİSSE OLARAK DA ÖDENECEK
    İkinci dilimdeki ödeme, yüzde 60 nakit ve yüzde 40 Rovio hissesi olarak yapılacak. Kalan yüzde 30 da 5 yıl içinde en az yüzde 50 nakit, geri kalanı nakit veya hisseler olarak, Ruby Games'in FAVÖK'ü baz alınarak yapılacak değerleme ile satın alınacak. Rovio CEO'su Alex Pelletier-Normand, Ruby Games'i satın alarak büyüme stratejilerinde önemli bir adım attıklarını belirtti.
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