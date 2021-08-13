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    • Ekonomi
    • 13.08.2021 09:23
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    • 13.08.2021 09:44
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    Matrah nedir, ÖTV matrahı nasıl hesaplanır? ÖTV indirimi gelen araçlar hangileri? İkinci el ve sıfır araba fiyatları düştü mü 2021?

    ÖTV matrahı nasıl hesaplanır? Sorusu araç almak işteyenler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. İkinci el veya sıfır araç almak isteyenler ÖTV indiriminin gelmesini bekliyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası araba alacakların yüzü güldü. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahları yukarı çekildi. Yapılan matrah güncellemesi ile birlikte sıfır otomobil fiyatlarında 50 bin TL'yi bulan indirimler yaşandı. Örneğin 300 bin liraya satılan otomobilin fiyatı 252 bin liraya kadar düşebilecek. Peki, ÖTV matrahı nedir? ÖTV indirimi sonrası araç fiyatları ne kadar oldu? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Matrah nedir, ÖTV matrahı nasıl hesaplanır?

    ÖTV matrahı nasıl hesaplanır? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılan konular arasında yer aldı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karar sonrası otomobilde ÖTV matrahları yıkarı çekildi. Araç almak isteyenler bu haber sonrası fiyatlarda düşüş olup olmadığını sorgulamaya başladı. Peki, ÖTV matrahı nedir? ÖTV indirimi sonrası araç fiyatları ne kadar oldu? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    MATRAH NEDİR?

    ÖTV mahrahı, son gelişmenin ardından merak konusu oldu. Matrah Vergilendirmeye esas olan kazancın belirlenmesinde temel alınan bölüme verilen isimdir. Bir kazançtaki giderler düştükten sonra, ortaya çıkan tutarın vergi hesaplamasında kullanılan gelir miktarını oluşturur.

    MATRAH LİMİTLERİ DEĞİŞTİ

    Buna göre; yüzde 45'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 92 bin TL'ye, yüzde 50'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti ise 130 bin TL'den 150 bin TL'ye yükseldi.

    İŞTE YENİ ORANLAR

    Resmi Gazete'de yer alan oranlara göre, 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 92 bin TL'ye, matrah limiti 85 bin TL'yi aşıp 130 bin TL'yi geçmeyen ve yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçlarda matrah limiti 92 bin-150 bin TL arasına yükseltildi.

    Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen elektrikli otomobillerde vergi matrahı 85 bin-135 bin TL aralığından 114 bin-170 bin TL aralığına artırıldı. Bu otomobillerde uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV dilimleri aynı kaldı.

        BAZI MODELLERDE FİYATLAR DÜŞEBİLİR

        Yeni alınan kararla beraber bazı markaların bazı modellerinde fiyatların bir miktar gerilemesi beklentisi doğdu. Yapılan güncelleme ile birlikte bazı modellerde yüzde 16'ya varan indirimlerin yapılması imkanı gerçekleşti. Böylece 300 bin liraya satılan otomobilin fiyatı 252 bin liraya kadar düşecek. Elektrikli ve hybrid modellerde de matrahın artmasıyla birlikte fiyatlarda 50-60 bin lira bandında düşüş olması bekleniyor.

        RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN KARAR

        Cumhurbaşkanlığı Kararı'nda şu ifadeler yer aldı:

        "4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Kanunun 12'nci maddesi gereğinde karar verilmiştir.

        MADDE 1 – 6/6/2020 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P numaralı mallardan "-Diğerleri" satırı altında yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir."

        MATRAH DEĞİŞİMİ NE ANLAMA GELİYOR?

        Halihazırda otomobillerde uygulanan ÖTV dilimleri ve matrah geçtiğimiz yıl değişti. Buna göre 1.600 cc motor hacmini geçmeyen matrahı ise 85 bin TL ile 130 bin TL arasında olanlar için ÖTV oranı yüzde 50. 130 bin TL üzerindekiler içinse yüzde 80 ÖTV uygulanıyor. Ancak döviz kurları nedeniyle matrahı 85 bin TL ile 130 bin TL arasında olan otomobil sayısı bir hayli azaldı.

        Orta sınıftaki birçok otomobil dahi yüzde 80 ÖTV dilimine girdi. Aynı modelde otomatik vites seçeneği için 80 bin TL fark oluştu. Bu sebeple sektör temsilcileri yüzde 50 ÖTV'lik dilimdeki matrahın üst sınırının 130 bin TL'den yukarı çekilmesini istiyor. Bu dilimde üst limitin 140-145 bin TL'ye çıkartılmasını talep ediyorlar.

        Özel Tüketim Vergisinin Ödeme Şekli

        Özel tüketim vergisi beyanname verme süreleri içinde ödenirler. Ödeme vergi dairelerinin anlaşma yaptığı bankalar kanalı ile yapılabilir.

        ÖTV ve KDV'yi Birbirinden Ayıran Özellikler

        ÖTV ve KDV bazı özellikler ile birbirlerine benzerler. Bu ikisini birbirinden ayıran en önemli özellik ÖTV'nin tek aşaması olan bir vergi türü olmasıdır. İlgili mallardan yalnızca bir kez ithalat, imalat ve ya ilk iktisap sırasında alınır. Bu mallar el değiştirirken yeniden ÖTV alınmamaktadır.

        ÖTV NASIL HESAPLANIR? ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARI NELERDİR?

        Satın almak istediğiniz taşıtın vergi tutarını ve ÖTV indirimli fiyatını kolayca hesaplayan pek çok web sitesi ve uygulamalar bulunuyor. Aracın türüne ve fiyatına denk gelen orana göre yapılan hesap ile ÖTV ve KDV de olmak üzere tüm vergiler dahil bir fiyat elde edebiliyorsunuz.
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        Otomobillerde 50 bin TL’ye varan ÖTV indirimi
        Haberler Ekonomi Matrah nedir, ÖTV matrahı nasıl hesaplanır? ÖTV indirimi gelen araçlar hangileri? İkinci el ve sıfır araba fiyatları düştü mü 2021?
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