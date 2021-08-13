Matrah nedir, ÖTV matrahı nasıl hesaplanır? ÖTV indirimi gelen araçlar hangileri? İkinci el ve sıfır araba fiyatları düştü mü 2021?

ÖTV matrahı nasıl hesaplanır? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılan konular arasında yer aldı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karar sonrası otomobilde ÖTV matrahları yıkarı çekildi. Araç almak isteyenler bu haber sonrası fiyatlarda düşüş olup olmadığını sorgulamaya başladı. Peki, ÖTV matrahı nedir? ÖTV indirimi sonrası araç fiyatları ne kadar oldu? İşte konu hakkında tüm detaylar!
MATRAH NEDİR?
ÖTV mahrahı, son gelişmenin ardından merak konusu oldu. Matrah Vergilendirmeye esas olan kazancın belirlenmesinde temel alınan bölüme verilen isimdir. Bir kazançtaki giderler düştükten sonra, ortaya çıkan tutarın vergi hesaplamasında kullanılan gelir miktarını oluşturur.
MATRAH LİMİTLERİ DEĞİŞTİ
Buna göre; yüzde 45'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 92 bin TL'ye, yüzde 50'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti ise 130 bin TL'den 150 bin TL'ye yükseldi.
İŞTE YENİ ORANLAR
Resmi Gazete'de yer alan oranlara göre, 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 92 bin TL'ye, matrah limiti 85 bin TL'yi aşıp 130 bin TL'yi geçmeyen ve yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçlarda matrah limiti 92 bin-150 bin TL arasına yükseltildi.
Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen elektrikli otomobillerde vergi matrahı 85 bin-135 bin TL aralığından 114 bin-170 bin TL aralığına artırıldı. Bu otomobillerde uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV dilimleri aynı kaldı.