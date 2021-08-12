Yeni sistem ekimde devrede! Gıda fiyatlarını düşürecek 4 önemli adım

İklim, afet ve ürün ekim davranışlarındaki değişimler enflasyon sepetinde önemli bir ağırlığı olan gıda fiyatlarını etkilemekte ve dalgalanmalara yol açıyor. Bu dalgalanmaların önlenmesi ve enflasyona etkisinin azaltması amacıyla erken uyarı sistemi kuruluyor. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yoğun bir çalışma yürüttüklerini ve yakında kamuoyu ile paylaşacaklarını belirttiği erken uyarı sistemi de 30 Eylül itibariyle uygulamaya geçiyor. Bu sistemle, sıcaklık, yağış, don, dolu, hastalık, güneş ışığı gibi riskler tüm bölgelerde anlık tespit edilerek ortaya çıkabilecek arz eksiklikleri ürün bazında belirlenecek.