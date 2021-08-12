Swap anlaşması nedir? Merkez Bankası swap anlaşması ne anlama gelmektedir? Güney Kore para birimi...

Swap nedir? Sorusu ekonomi gündemini takip edenler tarafından merak edilerek araştırılıyor. Güney Kore Merkez Bankası ile 2 dolarlık anlaşma sağlanıldı. 3 yıl sürecek anlaşmanın dolara bağımlılığın azalmasında etkli olacağı ileri sürülüyor. Peki, Swap nedir? Swap anlaşması ne anlama geliyor? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
3 YIL SÜRECEK
Merkez Bankası'ndan yeni swap anlaşması. Güney Kore MB ile 2 milyar dolarlık anlaşma sağlandı. Güney Kore Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada Güney Kore ve Türkiye arasında 2 milyar dolarlık SWAP anlaşması imzalandığı duyuruldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Güney Kore Merkez Bankası ile 17,5 milyar TL'lik (2,3 trilyon won) swap anlaşması yaptı. Güney Kore Merkez Bankası yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile 2,3 trilyon won'luk (17,5 milyar lira) swap anlaşması imzaladığını duyurdu.
Swap anlaşması 3 yıl sürecek. İki taraf, anlaşmanın uzatılmasını görüşebilecek.
DOLARA BAĞIMLILIĞI AZALTACAK
Anlaşma ile iki ülke arasındaki ticaret istikrarının iyileştirilmesi ve uzun vadede dolara bağımlılığın azaltılması sonucu finansal güvencenin güçlendirilmesi bekleniyor.