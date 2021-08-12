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    • Ekonomi
    • 12.08.2021 09:11
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    • 12.08.2021 09:11
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    Swap anlaşması nedir? Merkez Bankası swap anlaşması ne anlama gelmektedir? Güney Kore para birimi...

    Swap nedir? Sorusu Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmeler sonrası merak edilip araştırılmaya başlandı. Güney Kore Merkez Bankası, Güney Kore ve Türkiye iel 3 yıl sürecek swap anlaşması imzaladığını duyurdu. Güney Kore tarafından yapılan açıklamada, "Güney Kore ve Türkiye 2 milyar dolarlık swap anlaşması imzalandı" denildi. Swap anlaşması ile iki ülke arasındaki ticaret istikrarının iyileştirilmesi ve uzun vadede dolara bağımlılığın azaltılacağı öngörülüyor. Peki, Swap nedir? Swap anlaşması ne anlama gelmektedir? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    Swap nedir? Swap anlaşması ne anlama geliyor?

    Swap nedir? Sorusu ekonomi gündemini takip edenler tarafından merak edilerek araştırılıyor. Güney Kore Merkez Bankası ile 2 dolarlık anlaşma sağlanıldı. 3 yıl sürecek anlaşmanın dolara bağımlılığın azalmasında etkli olacağı ileri sürülüyor. Peki, Swap nedir? Swap anlaşması ne anlama geliyor? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    3 YIL SÜRECEK

    Merkez Bankası'ndan yeni swap anlaşması. Güney Kore MB ile 2 milyar dolarlık anlaşma sağlandı. Güney Kore Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada Güney Kore ve Türkiye arasında 2 milyar dolarlık SWAP anlaşması imzalandığı duyuruldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Güney Kore Merkez Bankası ile 17,5 milyar TL'lik (2,3 trilyon won) swap anlaşması yaptı. Güney Kore Merkez Bankası yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile 2,3 trilyon won'luk (17,5 milyar lira) swap anlaşması imzaladığını duyurdu.

    Swap anlaşması 3 yıl sürecek. İki taraf, anlaşmanın uzatılmasını görüşebilecek.

    DOLARA BAĞIMLILIĞI AZALTACAK

    Anlaşma ile iki ülke arasındaki ticaret istikrarının iyileştirilmesi ve uzun vadede dolara bağımlılığın azaltılması sonucu finansal güvencenin güçlendirilmesi bekleniyor.

        SWAP NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

        Swap (takas) iki tarafın bir varlık veya yükümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiştirdikleri işlemdir. Swap işlemlerinde, faiz oranları ile döviz kurlarındaki değişmeler sonucunda ortaya çıkan riski en aza indirmek amaçlanır.

        Swap, özellikle döviz kurlarında oynaklığın yaşandığı zamanlarda yatırımcının bu oynaklıktan kaynaklanan riskinin önünü alması için önemli bir araç olarak ortaya çıkıyor.

        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) dövizdeki hareketliliğe karşı yeni bir swap düzenlemesi geçtiğimiz günlerde geldi. BDDK, Türk bankaların yabancılara TL verip karşılığında dolar alma limitlerini özkaynağın yüzde 10'undan yüzde 1'ine çekti. Swap sınırlamasıyla yurtdışı bankaların Türk bankalarıyla yaptıkları swap işlemlerinden aldıkları TL'yi kullanarak dolar almalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

        SWAP ANLAŞMASI NE DEMEK?

        Swap kelime anlamı olarak "değiş tokuş etmek, takas etmek, değiştirmek" gibi anlamlara gelmektedir. Swap; İki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde bir varlık ya da yükümlülüğe bağlı olan farklı faiz ödemelerini veya döviz cinsini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesidir diye tanımlanabilmektedir.

        Örneğin on yıllık sabit faizli borca sahip bir firma ile benzer ancak dalgalı faizli borca sahip bir firma birbirlerinin yükümlülüklerini değiştirebilir. Swap işlemlerinde, faiz oranları ile döviz kurlarındaki değişmeler sonucunda ortaya çıkan riski en aza indirmek amaçlanmaktadır.
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