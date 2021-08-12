SON DAKİKA! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Faizi yüzde 19'da sabit tuttu

Son dakika haberleri... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Merkez, bir kez daha faizi yüzde 19'da sabit tuttu. Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faiz yükseldi mi? Faiz kararı sonrası dolar ve euro ne oldu? Detaylar haberimizde...

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu şu açıklama yapıldı:

"Şahap Kavcıoğlu (Başkan), Mustafa Duman, Elif Haykır Hobikoğlu, Uğur Namık Küçük, Emrah Şener, Semih Tümen, Abdullah Yavaş.

YÜZDE 19'DA SABİT TUTULMASINA KARAR VERİLDİ

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.