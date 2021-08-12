SON DAKİKA! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Faizi yüzde 19'da sabit tuttu

Son dakika haberleri... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Merkez, bir kez daha faizi yüzde 19'da sabit tuttu. Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faiz yükseldi mi? Faiz kararı sonrası dolar ve euro ne oldu? Detaylar haberimizde...
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu şu açıklama yapıldı:
"Şahap Kavcıoğlu (Başkan), Mustafa Duman, Elif Haykır Hobikoğlu, Uğur Namık Küçük, Emrah Şener, Semih Tümen, Abdullah Yavaş.
YÜZDE 19'DA SABİT TUTULMASINA KARAR VERİLDİ
Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.
AŞILAMANIN HIZLANMASI TOPARLANMA SÜRECİNİ DESTEKLEMEKTE
Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya genelinde aşılamanın hızlanması küresel ekonomide toparlanma sürecini desteklemektedir. Bununla birlikte, aşılama programlarında ilerleme kaydeden ekonomiler kısıtlamaları hafifleterek iktisadi faaliyette daha güçlü bir performans sergilemektedir.
İKLİM KOŞULLARININ KÜRESEL GIDA FİYATLARI ÜZERİNE OLUMSUZ YANSIMALARI GÖRÜLMEKTEDİR
Küresel talepteki hızlı toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır. Başlıca tarımsal emtia ihracatçısı ülkelerde yaşanan iklim koşullarının küresel gıda fiyatları üzerine olumsuz yansımaları görülmektedir. Yükselen küresel enflasyon ve enflasyon beklentilerinin uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri önemini korumaktadır.