Trafik kazası yapana ücretsiz tedavi (Ekonomi haberleri)

Trafik kazalarına bağlı sağlık hizmeti bedelini kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın devlet karşılıyor. Kazazedenin masrafları Sağlık Uygulama Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde karşılanıyor. Sağlık hizmetinde kazadaki kusur oranlarına bakılmıyor. Yüzde 100 kusurlu olsa bile bir fatura çıkarılması söz konusu olmuyor. Kaza geçiren hastalar acil durumlarda SGK ile sözleşmeli olmayan hastanelerine de başvurabiliyor. Kaza nedeniyle vücut bütünlüğünü sağlamak için gerçekleştirilen estetik ameliyatların faturası da ödeniyor. HAZAL ATEŞ.
GIDA FİYATINA ERKEN UYARI
Gıda fiyatlarındaki dalgalanmaları önlemek, enflasyona etkisini azaltmak için 4 önemli adım Ekim itibariyle devreye alınıyor. Tarlada, hallerde kalan taze meyve-sebze piyasaya kazandırılacak. Bu ürünler dijital tarım pazarında satılacak. Böylece bütün çiftçiler ürünü için pazar bulabilecek. Erken uyarı sistemi de 30 Eylül itibariyle uygulamaya geçecek. Bu sistemle sıcaklık, yağış, don, dolu, hastalık gibi riskler anlık tespit edilerek ortaya çıkabilecek arz eksiklikleri ürün bazında belirlenecek. Sözleşmeli tarım ve hal yasası devreye girecek.
ÇOCUKLAR İÇİN 1.259 TL ÖDEME
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ailelere çocukları için toplam 169 milyon 165 bin lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapılacağını söyledi. Çocuklar için ortalama bin 259 lira ödeme yapıldığını belirten Bakan Derya Yanık, dün başlayan ödemelerin 15 Ağustos'a kadar tamamlanacağını kaydetti.