Trafik kazası yapana ücretsiz tedavi (Ekonomi haberleri)

KOBİ VE ESNAFA 150 MİLYON TL

Trendyol, Nisan 2020'de başlattığı 'Trendyol KOBİ Destek Paketi' ile platformunda yer alan esnaf ve KOBİ'leri güçlendirmeye, işlerinin devamlılığına katkı sağlamaya devam ediyor. Yaklaşık 1.5 yılda toplam 600 milyon lira değerinde finansman, pazarlama ve eğitim desteği sunan Trendyol, bu yılın Ekim sonuna kadar uzattığı yeni KOBİ Destek Paketi ile 150 milyon lira değerinde katkı sağlayacak. Ekim sonunda Trendyol'un esnaf ve KOBİ'lere sağladığı destek toplam 750 milyon liraya ulaşacak. Trendyol, KOBİ Destek Paketi kapsamında vade sürelerini yeniden düzenleyerek on binlerce esnaf ve KOBİ'ye erken ödeme yapıyor.