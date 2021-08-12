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    Trafik kazası yapana ücretsiz tedavi (Ekonomi haberleri)

    rafik kazalarına bağlı sağlık hizmeti bedelini kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın devlet karşılıyor. Kazazedenin masrafları Sağlık Uygulama Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde karşılanıyor. Sağlık hizmetinde kazadaki kusur oranlarına bakılmıyor. Yüzde 100 kusurlu olsa bile bir fatura çıkarılması söz konusu olmuyor.

    Kaza yapana ücretsiz tedavi

    Trafik kazalarına bağlı sağlık hizmeti bedelini kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın devlet karşılıyor. Kazazedenin masrafları Sağlık Uygulama Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde karşılanıyor. Sağlık hizmetinde kazadaki kusur oranlarına bakılmıyor. Yüzde 100 kusurlu olsa bile bir fatura çıkarılması söz konusu olmuyor. Kaza geçiren hastalar acil durumlarda SGK ile sözleşmeli olmayan hastanelerine de başvurabiliyor. Kaza nedeniyle vücut bütünlüğünü sağlamak için gerçekleştirilen estetik ameliyatların faturası da ödeniyor. HAZAL ATEŞ.

    GIDA FİYATINA ERKEN UYARI
    Gıda fiyatlarındaki dalgalanmaları önlemek, enflasyona etkisini azaltmak için 4 önemli adım Ekim itibariyle devreye alınıyor. Tarlada, hallerde kalan taze meyve-sebze piyasaya kazandırılacak. Bu ürünler dijital tarım pazarında satılacak. Böylece bütün çiftçiler ürünü için pazar bulabilecek. Erken uyarı sistemi de 30 Eylül itibariyle uygulamaya geçecek. Bu sistemle sıcaklık, yağış, don, dolu, hastalık gibi riskler anlık tespit edilerek ortaya çıkabilecek arz eksiklikleri ürün bazında belirlenecek. Sözleşmeli tarım ve hal yasası devreye girecek.

    ÇOCUKLAR İÇİN 1.259 TL ÖDEME
    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ailelere çocukları için toplam 169 milyon 165 bin lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapılacağını söyledi. Çocuklar için ortalama bin 259 lira ödeme yapıldığını belirten Bakan Derya Yanık, dün başlayan ödemelerin 15 Ağustos'a kadar tamamlanacağını kaydetti.

        UZAYAN OTOMOBİL
        Audi, yeni elektrikli ve otonom sürüşe sahip modeli Skysphere'i tanıttı. İki kapılı üstü açılır modelin artırılabilir aks mesafesi ve birbiri içine kayan gövdesiyle dış uzunluğu 25 santimetre değiştirilebiliyor. Aracın yerden yüksekliği de ayarlanabiliyor. Sürücü sadece bir düğme ile bu değişimleri sağlayabiliyor. Araç spor modunda 4.94 metre uzunluğundayken, Grand Touring modunda 5.19 metreye çıkarılabiliyor.

        KOBİ VE ESNAFA 150 MİLYON TL
        Trendyol,         Nisan 2020'de başlattığı 'Trendyol KOBİ Destek Paketi' ile platformunda yer alan esnaf ve KOBİ'leri güçlendirmeye, işlerinin devamlılığına katkı sağlamaya devam ediyor. Yaklaşık 1.5 yılda toplam 600 milyon lira değerinde finansman, pazarlama ve eğitim desteği sunan Trendyol, bu yılın Ekim sonuna kadar uzattığı yeni KOBİ Destek Paketi ile 150 milyon lira değerinde katkı sağlayacak. Ekim sonunda Trendyol'un esnaf ve KOBİ'lere sağladığı destek toplam 750 milyon liraya ulaşacak. Trendyol, KOBİ Destek Paketi kapsamında vade sürelerini yeniden düzenleyerek on binlerce esnaf ve KOBİ'ye erken ödeme yapıyor.

        PARKELERİ YENİLEDİK
        Designfloor Genel Direktörü Fatih Aslan,         pandemide evlerde geçirilen zamanın artmasıyla zemin yenileme taleplerinde artış yaşandığını söyledi. Dijitalleşmenin de satışları olumlu yönde etkilediğini anlatan Aslan, "DesignFloor olarak, pandemi döneminde siparişlerde yüzde 55'e varan artış gözlemledik. Pandemiden önce geliştirdiğimiz online talep formu, hızlı teklif alma ve ücretsiz numune gönderme sistemimiz, fiziksel ziyaretlerin neredeyse sıfıra indiği süreç boyunca yoğun ilgi gördü" dedi.

            ERKEKLER İÇİN LE CACHAREL
            Cacharel'ın,             genç, özgür ve cesur bir kimlik vadeden koleksiyonu Le Cacharel; modern form ve kalıplarıyla dikkat çekiyor. Koleksiyonda öne çıkan parçalar arasında oversize tişörler, eşofmanlar, kapüşonlu hoodi ve sweatshirtlerin yanı sıra özel kumaşlarla üretilen ceketler yer alıyor. Güneş ışığını hapseden gömlekler, mevsime uygun konfor sağlayan pamuk ve keten karışımlı jogger pantolonlar öne çıkan ürünler arasında.
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            Haberler Ekonomi Trafik kazası yapana ücretsiz tedavi (Ekonomi haberleri)
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