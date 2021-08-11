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    • Ekonomi
    • 11.08.2021 22:37
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    • 11.08.2021 22:44
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    Fındık fiyatları ne kadar? TMO fındık alım fiyatları 2021 kaç TL olarak belirlendi? Son dakika açıklama…

    Akşam saatlerinde vatandaşlar merakla Fındık fiyatları ne kadar? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Cumhurbaşkanı Özel Yayını” ile canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu ve fındık fiyatlarına ilişkin merakla beklenen fiyatlar ile ilgili bilgiler verdi. Peki TMO fındık alım fiyatları 2021 kaç TL olarak belirlendi? Giresun fındık fiyatları ile ilgili son dakika açıklamalar haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Fındık fiyatları ne kadar?

    Fındık fiyatları ne kadar? TMO fındık alım fiyatları 2021 kaç TL olarak belirlendi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir canlı yayında uzun zamandır fındık üreticilerinin merakla beklediği alım fiyatlarını açıkladı ve gündemde hemen detaylar araştırma konusu oldu. İşte fındık fiyatlarına ilişkin son dakika bilgiler…

    FINDIK FİYATLARI 2021 NE KADAR?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fındık alım fiyatları yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun fındık için kilogramı 27 lira. Levant kalite için kilogram başına 26,5 liradır. "Yüksek randımanlı fındığa en az 1 lira fazla ödeme yapılacaktır. Çiftçilerimize alan bazlı mazot ve gübre desteğini de kilogramda 2 lira olarak veriyoruz. (TMO'nun fındık alım fiyatı) Nihai olarak fındık fiyatları kilogramda 29,5 lira ile 30 lira arasında gerçekleşiyor."

    FINDIĞIN FAYDALARI NELERDİR?

    Çok iyi bir enerji kaynağıdır, vücuda güç ve enerji verir, beden ve zihin yorgunluğunu giderir. Fındık, kalp ve damar sağlığı açısından çok faydalıdır. Kolesterolü düşürür, kalp ritmini ayarlamaya yardımcı olur. Düzenli olarak her gün fındık yemek kalp krizi geçirme riskini azaltmakta çok etkilidir. Kansızlığa iyi gelir, vücut ve kemik gelişimini destekler. Hamilelerin hem kendileri için hem de doğacak çocukları için fındık yemeleri çok faydalıdır. Cinsel gücü arttırır, varislere iyi gelir. Fındık, soğuk algınlığı ve akciğer hastalıklarına da faydalıdır. Ayrıca, cildi güzelleştirdiği bilinmektedir. En önemli özelliği ise kansızlığa çok iyi gelmesidir.

        İL İL FINDIK FİYATLARI LİSTESİ

        KOCAELİ 21,50 TL - 22,50 TL

        ORDU 21,50 TL - 23,50 TL

        SAKARYA 21,25 TL - 23,75 TL

        SAMSUN 21,50 TL - 22,60 TL

        TRABZON 19,75 TL - 21,25 TL

        TERME 21,50 TL - 22,25 TL

        ÜNYE 21,50 TL - 22,75 TL

        ZONGULDAK 21,50 TL - 22,50 TL

        AKÇAKOCA 20,40 TL - 22,93 TL

        ÇARŞAMBA 21,50 TL - 22,75 TL

        DÜZCE 20,40 TL - 22,93 TL

        FATSA 21,00 TL - 23,00 TL

        GİRESUN 22,05 TL - 26,60 TL
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        Haberler Ekonomi Fındık fiyatları ne kadar? TMO fındık alım fiyatları 2021 kaç TL olarak belirlendi? Son dakika açıklama…
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