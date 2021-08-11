Fındık fiyatları ne kadar? TMO fındık alım fiyatları 2021 kaç TL olarak belirlendi? Son dakika açıklama…

Fındık fiyatları ne kadar? TMO fındık alım fiyatları 2021 kaç TL olarak belirlendi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir canlı yayında uzun zamandır fındık üreticilerinin merakla beklediği alım fiyatlarını açıkladı ve gündemde hemen detaylar araştırma konusu oldu. İşte fındık fiyatlarına ilişkin son dakika bilgiler…
FINDIK FİYATLARI 2021 NE KADAR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fındık alım fiyatları yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun fındık için kilogramı 27 lira. Levant kalite için kilogram başına 26,5 liradır. "Yüksek randımanlı fındığa en az 1 lira fazla ödeme yapılacaktır. Çiftçilerimize alan bazlı mazot ve gübre desteğini de kilogramda 2 lira olarak veriyoruz. (TMO'nun fındık alım fiyatı) Nihai olarak fındık fiyatları kilogramda 29,5 lira ile 30 lira arasında gerçekleşiyor."
FINDIĞIN FAYDALARI NELERDİR?
Çok iyi bir enerji kaynağıdır, vücuda güç ve enerji verir, beden ve zihin yorgunluğunu giderir. Fındık, kalp ve damar sağlığı açısından çok faydalıdır. Kolesterolü düşürür, kalp ritmini ayarlamaya yardımcı olur. Düzenli olarak her gün fındık yemek kalp krizi geçirme riskini azaltmakta çok etkilidir. Kansızlığa iyi gelir, vücut ve kemik gelişimini destekler. Hamilelerin hem kendileri için hem de doğacak çocukları için fındık yemeleri çok faydalıdır. Cinsel gücü arttırır, varislere iyi gelir. Fındık, soğuk algınlığı ve akciğer hastalıklarına da faydalıdır. Ayrıca, cildi güzelleştirdiği bilinmektedir. En önemli özelliği ise kansızlığa çok iyi gelmesidir.