Sanayi Bakanlığı’ndan çağrı var: 421 ürün ve 80 yenilikçi teknoloji alanına destek

BU ALANLARA DİKKAT!

'Petrokimya Ara Mamulleri ve Katkı Maddeleri', 'Radar Soğurucu Yüzeyler', 'Kan ve Kan Ürünleri', 'Kanser ve Otoimmün Hastalıklar İçin İlaç Taşıyıcı Sistemler', 'Biyoteknolojik İlaçların Geliştirilmesi ve Üretimi', 'Diğer İlaç Teknolojileri', 'Kişiselleştirilmiş Tıp Teknolojileri', 'Aşı ve İmmünolojik Ürünler, Rejeneratif Tıp ve Yapay Doku/ Organ Teknolojileri', 'BİT Tabanlı Yenilikçi Tıbbi Cihazlar', 'Yenilikçi Tıbbi Görüntüleme Sistemleri', 'Yeni Nesil Protez ve Ortez', 'Yenilikçi Tıbbi Sarf Malzemeleri', 'Yenilikçi İmplantlar, Tanı Kitleri' ve 'Robotik Cerrahi Teknolojileri' altında gruplandırılan 80 alanda, Türkiye'de yerleşik sermaye şirketlerinin Sanayi Bakanlığı ile bağlı veya ilgili kuruluşları tarafından sağlanan destek ve teşviklere tek pencereden erişimi mümkün olacak.