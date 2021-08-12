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    Sanayi Bakanlığı’ndan çağrı var: 421 ürün ve 80 yenilikçi teknoloji alanına destek

    Sağlık ve kimya ürünlerinde yerlileşme, teknoloji hamlesiyle sağlanacak. Orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki 421 ürün ve 80 yenilikçi teknoloji alanındaki yatırımlar desteklenecek.

    Destek hamlesi

    Hemen her sektöre girdi sağlayan ve ülke sanayisinin gelişiminde kritik öneme sahip kimya sektöründe dış ticaret açığının azaltılması amacıyla harekete geçildi.

    Yeni destek programı devreye alındı. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, 'Sağlık ve Kimya Ürünleri' başlıklı 4'üncü çağrıyla yerli ve milli sanayinin gelişmesinde yüksek potansiyele sahip kimya sektörü ürünlerinin geliştirilmesine destek sağlanacak.

    Ayrıca, çağrı çerçevesinde ilaç ve tıbbi cihaz sektörlerinden seçili ürünler de desteklenecek. Önemli miktar ve çeşitlilikte üretimle ihracat imkanı bulunan ve katma değeri yüksek ilaç sektöründe yerli üretime destek verilecek.

        EN AZ 10 MİLYON TL OLACAK


        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın çağrısı ile orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerde bulunan 421 ürün ve 80 yenilikçi teknoloji alanındaki yatırımlar desteklenecek.

        'Milli Teknoloji Hamlesi' çalışmalarının da önemli bir ayağını oluşturacak çağrı kapsamında başvuru yapacak yatırım projelerinin büyüklüğünün 10 milyon liradan yüksek olması gerekecek.

            SON BAŞVURU TARİHİ 13 EYLÜL


            Çağrıya 13 Eylül'e kadar başvurulabilecek. Tamamen elektronik ortamda yürütülecek başvurular, Türkiye'de yerleşik sermaye şirketleri tarafından 'hamle.gov.tr' adresinden gerçekleştirilebilecek.

            BU ALANLARA DİKKAT!
            'Petrokimya Ara Mamulleri ve Katkı Maddeleri', 'Radar Soğurucu Yüzeyler', 'Kan ve Kan Ürünleri', 'Kanser ve Otoimmün Hastalıklar İçin İlaç Taşıyıcı Sistemler', 'Biyoteknolojik İlaçların Geliştirilmesi ve Üretimi', 'Diğer İlaç Teknolojileri', 'Kişiselleştirilmiş Tıp Teknolojileri', 'Aşı ve İmmünolojik Ürünler, Rejeneratif Tıp ve Yapay Doku/ Organ Teknolojileri', 'BİT Tabanlı Yenilikçi Tıbbi Cihazlar', 'Yenilikçi Tıbbi Görüntüleme Sistemleri', 'Yeni Nesil Protez ve Ortez', 'Yenilikçi Tıbbi Sarf Malzemeleri', 'Yenilikçi İmplantlar, Tanı Kitleri' ve 'Robotik Cerrahi Teknolojileri' altında gruplandırılan 80 alanda, Türkiye'de yerleşik sermaye şirketlerinin Sanayi Bakanlığı ile bağlı veya ilgili kuruluşları tarafından sağlanan destek ve teşviklere tek pencereden erişimi mümkün olacak.
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