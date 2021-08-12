Sanayi Bakanlığı’ndan çağrı var: 421 ürün ve 80 yenilikçi teknoloji alanına destek

Hemen her sektöre girdi sağlayan ve ülke sanayisinin gelişiminde kritik öneme sahip kimya sektöründe dış ticaret açığının azaltılması amacıyla harekete geçildi.
Yeni destek programı devreye alındı. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, 'Sağlık ve Kimya Ürünleri' başlıklı 4'üncü çağrıyla yerli ve milli sanayinin gelişmesinde yüksek potansiyele sahip kimya sektörü ürünlerinin geliştirilmesine destek sağlanacak.
Ayrıca, çağrı çerçevesinde ilaç ve tıbbi cihaz sektörlerinden seçili ürünler de desteklenecek. Önemli miktar ve çeşitlilikte üretimle ihracat imkanı bulunan ve katma değeri yüksek ilaç sektöründe yerli üretime destek verilecek.