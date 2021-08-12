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    • Ekonomi
    • 12.08.2021 08:54
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    • 12.08.2021 08:54
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    12 Ağustos CANLI döviz kuru: Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL? 12 Ağustos dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları!

    12 Ağustos Perşembe dolar ve euro fiyatları ne kadar oldu? Sorusu sabah saatlerinden itibaren merak edilerek araştırılmaya başlandı. Dün dolar güne yatay başlamasının ardından 8,61 seviyelerinde işlem gördü. Avrupa borsaları, ABD'den gelen verilerin enflasyonun zirve yapmış olabileceğine dair sinyal vermesinin etkisiyle günü yükselişle tamamladı. Analistler, Fed'in varlık alımlarını azaltmasına ve faiz oranlarını beklenenden daha erken artırabileceğine ilişkin spekülasyonları yatıştırdığını kaydetti. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatı kaç TL? ABD enflasyon verileri sonrası dolar ne kadar oldu? 12 Ağustos Perşembe döviz kurlarında son durum!

    takvim.com.tr
    12 Ağustos 2021 dolar, euro ve sterlin kaç TL?

    12 Ağustos dolar ve euro ne kadar? Yatırımcılar sabah saatlerinden itibaren dolar ve euro kurunda yaşanan son gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Haftanın üçüncü işlem gününde döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Peki, 12 Ağustos dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    12 AĞUSTOS GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,6049

    Dolar satış: 8,6076

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 10,1204

    Euro Satış: 10,1297

        POUND (STERLİN) NE KADAR?

        Pound alış: 11,9464

        Pound satış: 11,9643

        Avrupa borsaları, ABD'den gelen verilerin enflasyonun zirve yapmış olabileceğine dair sinyal vermesinin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

        Gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,42 yükselerek 474,32 puandan kapandı. Stoxx 600 inşaat ve malzemeleri endeksi yüzde 1'den fazla değer kazanarak yükselişe öncülük etti.

        Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,55 artarak 6.857,99 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,98 değer kazanarak 26.457,06 puana ulaştı.

        Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,35 yükselişle 15.826,99 seviyesinde, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,83'lük artışla 7.220,14 seviyesinde kapattı.

        Alman DAX 30 endeksinin gün içinde 34 yıllık tarihinde ilk kez 15 bin 887 puan seviyesine çıkarak rekor tazelemesi dikkati çekti.

        Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.40 itibarıyla yüzde 0,18'lik artışla 1,174 seviyesinden işlem gördü.

        Bu arada, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi, temmuzda aylık yüzde 0,5 ile beklentiler dahilinde artarken yıllık yüzde 5,4 artışla beklentilerin biraz üzerinde gerçekleşti.

        Küresel piyasalar, ABD enflasyon verilerini, ABD Merkez Bankasının (Fed) varlık alımlarının ve politika faiz oranlarının seyrine ilişkin sinyaller açısından yakından izliyordu.

        Analistler, tüketici fiyat artışlarının temmuzda yavaşladığını ancak ekonomi toparlanırken devam eden tedarik zinciri aksamaları ve seyahatle ilgili hizmetlere yönelik güçlü talebin etkisiyle enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiğini belirtti.

        Verilerin, tedarik zincirindeki aksamalar nedeniyle enflasyondaki artışın zirveye ulaştığına dair sinyal verdiğini vurgulayan analistler, bunun da Fed'in varlık alımlarını azaltmasına ve faiz oranlarını beklenenden daha erken artırabileceğine ilişkin spekülasyonları yatıştırdığını kaydetti.
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        Haberler Ekonomi 12 Ağustos CANLI döviz kuru: Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL? 12 Ağustos dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları!
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