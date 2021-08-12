SON DAKİKA! Sanayi üretiminde çok güçlü artış! Çarklar hızla dönüyor

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %24,3, imalat sanayi sektörü endeksi %24,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %13,9 arttı.
Sanayi üretim endeksi yıllık değişim oranları (%), Haziran 2021
SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %2,3 ARTTI
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,1 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %2,6 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,3 azaldı.
Sanayi üretim endeksi aylık değişim oranları (%), Haziran 2021