SON DAKİKA! Sanayi üretiminde çok güçlü artış! Çarklar hızla dönüyor

Sanayi üretim endeksi değişim oranları (%), Haziran 2021





SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE %41,1 ARTTI

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %41,1 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise %1,6 arttı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN