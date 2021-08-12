Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Faizler ne zaman düşecek? Ağustos 2021 MB faiz kararı...

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Para Piyasası Kurulu (PPK) tarafından karara bağlanacak olan ağustıos ayı faiz kararı bugün açıklanıyor. PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, ekonomistlerin hepsi politika faizinin yüzde 19'da sabit bırakılmasını bekliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar!
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Para Politikası Kurulu Toplantısı 12 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşecek. Toplantının saati ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak.
Temmuz ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge repo faizinde piyasa beklentileri doğrultusunda değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 19,00 olarak kaldı. TCMB, önceki 3 toplantısında da beklentilere paralel olarak faizi sabit bırakmıştı.
BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI
AA Finans'ın 12 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Buna göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 19'da sabit bırakılmasını bekliyor.