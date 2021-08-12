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    • Ekonomi
    • 12.08.2021 11:10
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    • 12.08.2021 11:10
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    Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Faizler ne zaman düşecek? Ağustos 2021 MB faiz kararı...

    Merkez Bankası faiz kararı ekonomi gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası Toplantısı bugün gerçekleşiyor. Toplantı sonrası ağustos ayı faiz kararı belli olacak ve kamuoyuna duyurulacak. Öte yandan PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, ekonomistlerin hepsi politika faizinin yüzde 19'da sabit bırakılmasını bekliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Ağustos 2021 Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı 2021?

    Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Para Piyasası Kurulu (PPK) tarafından karara bağlanacak olan ağustıos ayı faiz kararı bugün açıklanıyor. PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, ekonomistlerin hepsi politika faizinin yüzde 19'da sabit bırakılmasını bekliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar!

    MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Para Politikası Kurulu Toplantısı 12 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşecek. Toplantının saati ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

    Temmuz ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge repo faizinde piyasa beklentileri doğrultusunda değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 19,00 olarak kaldı. TCMB, önceki 3 toplantısında da beklentilere paralel olarak faizi sabit bırakmıştı.

    BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

    AA Finans'ın 12 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Buna göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 19'da sabit bırakılmasını bekliyor.

        Temmuz ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19 seviyesinde sabit tutulmuştu.

        Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 17,50 oldu.
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