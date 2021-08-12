Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Faizler ne zaman düşecek? Ağustos 2021 MB faiz kararı...

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Para Piyasası Kurulu (PPK) tarafından karara bağlanacak olan ağustıos ayı faiz kararı bugün açıklanıyor. PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, ekonomistlerin hepsi politika faizinin yüzde 19'da sabit bırakılmasını bekliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar!