Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 12.08.2021 12:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.08.2021 12:32
    ABONE OL

    Öğretmen, polis, hemşire maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2022-2023 memur öğretmen, polis, hemşire yeni maaş zammı

    Hükümetin memur ve memur emeklisine 2022 ve 2023 yılı için sunduğu zam teklifleri belli oldu. Zam teklifleri belli olur olmaz milyonlar memurlar maaşlarında ne kadar artış olacağına odaklandı. Aynı zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 meselesinin bu sözleşme sürecinde çözülmesini istiyoruz." açıklamasında bulundu. Peki, öğretmen, polis, hemşire maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2022-2023 memur öğretmen, polis, hemşire yeni maaş zammı

    Öğretmen, polis, hemşire ne kadar, kaç TL oldu?

    Öğretmen, polis, hemşire maaşı, yüz binlerce kişi tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Hükümet, memur ve memur emeklisine 2022'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklif etti. Peki, öğretmen, polis, hemşire maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2022-2023 memur öğretmen, polis, hemşire yeni maaş zammında son durum nedir? İşte son gelişmeler...

    ÖĞRETMEN, POLİS, HEMŞİRE NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

    Hükümetin memur ve memur emeklisine zam teklifi belli oldu. Zamlı maaşlar bu ay içerisinde belli olacaktır. Açıklama geldiğinde haberimize anlık olarak eklenecektir.

    İşte son gelişmeler;

    6 buçuk milyona yakın memur ve memur emeklisinin 2 yıllık maaş artışları yapılacak görüşmelerin ardından netleşecek. Zam pazarlığının ağustosun son haftasına kadar tamamlanması gerekiyor. Anlaşma olmazsa Hakem Kurulu'na gidilecek.

    3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamasında "3600 meselesinin bu sözleşme sürecinde çözülmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

        Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsaması beklenen düzenlemeyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Ek göstergenin 3600'e çıkarılmasıyla memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri bu sayede artacak. Böylece yaklaşık 1,5 milyon memurun ek gösterge beklentisi karşılanacak.

        EK GÖSTERGE MAAŞ VE İKRAMİYELERİ NASIL ETKİLEYECEK?

        3600 ek gösterge düzenlemesi ile öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Düzenlemeden hâlihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.

        MEMUR MAAŞLARI (Net / TL)
        UNVAN VE DERECE Ocak Temmuz
        Vali 14.835 16.089
        Genel müdür (1/4) 14.917 16.177
        Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.862 8.526
        Memur (Lisans - 9/1) 4.866 5.277
        Öğretmen (1/4) 6.074 6.587
        Kaymakam 1. sınıf (1/4) 13.671 14.826
        Başkomiser (3/1) 7.858 8.522
        Polis memuru (8/1) 6.883 7.465
        Uzman doktor (1/4) 9.337 10.126
        Hemşire (Lisans - 5/1) 5.893 6.391
        Mühendis (1/4) 8.025 8.703
        Teknisyen (Lise - 11/1) 5.063 5.491
        Araştırma görevlisi (7/1) 7.621 8.265
        Vaiz (1/4) 6.311 6.844
        Avukat (1/4) 7.663 8.311
        En düşük memur maaşı 4.500 4.880

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ankara’da sağduyu provokasyonu engelledi
        Haberler Ekonomi Öğretmen, polis, hemşire maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2022-2023 memur öğretmen, polis, hemşire yeni maaş zammı
            SON DAKİKA