Öğretmen, polis, hemşire maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2022-2023 memur öğretmen, polis, hemşire yeni maaş zammı

Öğretmen, polis, hemşire maaşı, yüz binlerce kişi tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Hükümet, memur ve memur emeklisine 2022'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklif etti. Peki, öğretmen, polis, hemşire maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2022-2023 memur öğretmen, polis, hemşire yeni maaş zammında son durum nedir? İşte son gelişmeler...

ÖĞRETMEN, POLİS, HEMŞİRE NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Hükümetin memur ve memur emeklisine zam teklifi belli oldu. Zamlı maaşlar bu ay içerisinde belli olacaktır. Açıklama geldiğinde haberimize anlık olarak eklenecektir.

İşte son gelişmeler;