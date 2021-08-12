3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak? Bakan Bilgin'den son dakika açıklaması! 3600 ek göstergede son durum nedir?

Düzenleme ile birlikte memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak. Düzenleme Meclis'ten çıkıp uygulamaya girdiğinde de emeklilikte alınacak ikramiye ve maaşa yüzde 20 artış olarak yansıyacak.