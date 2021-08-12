3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak? Bakan Bilgin'den son dakika açıklaması! 3600 ek göstergede son durum nedir?

3600 ek göstergede son durum memur ve memur emeklileri tarafından yakından takip ediliyor. Hükümetin memur ve memur emeklisine 2022 ve 2023 yılında sunduğu zam teklifleri belli oldu. Zam teklifleri belli olur olmaz milyonlar 3600 ek göstergedeki son gelişmelere odaklandı. Peki, 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum nedir? İşte Bakan Bilgin'den son dakika açıklaması!
3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamasında "3600 meselesinin bu sözleşme sürecinde çözülmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.
İşte son gelişmeler;
3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?
Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsaması beklenen düzenlemeyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Ek göstergenin 3600'e çıkarılmasıyla memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri bu sayede artacak. Böylece yaklaşık 1,5 milyon memurun ek gösterge beklentisi karşılanacak.
EK GÖSTERGE MAAŞ VE İKRAMİYELERİ NASIL ETKİLEYECEK?
3600 ek gösterge düzenlemesi ile öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Düzenlemeden hâlihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.