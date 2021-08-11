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    • Ekonomi
    • 11.08.2021 15:58
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    • 11.08.2021 15:58
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    THY temmuzda 5,5 milyon yolcu taşıdı

    Koronavirüs salgınında normalleşme süreci sonrası uçuşlarda kademeli şekilde artışa giden Türk Hava Yolları, Temmuz 2021'de 5,5 milyon yolcu taşıdı ve yüzde 71,2 doluluk oranına ulaştı.

    THY temmuzda 5,5 milyon yolcu taşıdı

    Türk Hava Yolları (THY), uçuşlarına kademeli artış ile devam ettiği 2021 yılının temmuz ayında 5,5 milyon yolcu taşıdı ve yüzde 71,2 doluluk oranına ulaştı.

    Temmuz ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıklayan THY'nin dış hat doluluk oranı yüzde 69, iç hat doluluk oranı ise yüzde 83,1 olarak gerçekleşti. Bu yılın temmuz ayında 5,5 milyon yolcunun taşındığı THY'de, yüzde 71 doluluk oranına ulaşıldı.

    Temmuz ayında taşınan kargo ve posta hacmi 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 20,5 arttı ve 162 bin 208 tona ulaştı.

    Ocak-temmuz döneminde taşınan yolcu sayısı yaklaşık 20,1 milyon, yolcu doluluk oranı yüzde 64,4 oldu. Bu dönemde yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 62,5 olarak gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu ise 76,1'e ulaştı.

    Ocak-temmuz döneminde toplam taşınan kargo ve posta 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 26 artarak yaklaşık 1 milyon 73 bin 632 bin ton oldu.

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