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    • Ekonomi
    • 11.08.2021 14:15
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    • 11.08.2021 14:15
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    11 Ağustos 2021 Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

    11 Ağustos Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu? Sorusu merak edilerek araştırılıyor. Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları paylaşıldı. Peki, 11 Ağustos 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    11 Ağustos Borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) Değer kazanan 15 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Borusan Yatırım Pazarlama 361,50 338,50 6,79
    Borusan Mannesmann 27,86 26,96 3,34
    Kardemir (D) 8,13 8,01 1,50
    Eczacıbaşı Yatırım 42,10 41,50 1,45
    Tofaş Oto Fabrikası 41,28 40,72 1,38
    Torunlar GMYO 3,57 3,53 1,13
    Odaş Elektrik 1,37 1,36 0,74
    Kervan Gıda 16,21 16,10 0,68
    İş Yatırım Menkul Değerler 14,27 14,19 0,56
    Emlak Konut GMYO 1,86 1,85 0,54
    Garanti Bankası 9,14 9,11 0,33
    Çimsa 25,28 25,22 0,24
    Ereğli Demir Çelik 19,74 19,71 0,15
    Enka İnşaat 9,55 9,54 0,10
    Ford Otosan 174,50 174,40 0,06

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Zorlu Enerji 1,64 1,77 -7,34
    Netaş Telekomünikasyon 18,78 20,24 -7,21
    Hektaş 8,03 8,36 -3,95
    Deva Holding 25,00 25,94 -3,62
    Brisa 22,26 23,08 -3,55
    Kordsa Teknik Tekstil 23,66 24,48 -3,35
    Çemaş Döküm 1,27 1,31 -3,05
    Gübre Fabrikaları 52,55 54,20 -3,04
    Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,28 1,32 -3,03
    İndeks Bilgisayar 6,01 6,19 -2,91
    Gözde Girişim 5,51 5,65 -2,48
    ASELSAN 15,53 15,90 -2,33
    İş Finansal Kiralama 2,96 3,03 -2,31
    Ege Gübre 185,50 189,70 -2,21
    Türk Telekom 6,67 6,82 -2,20
    Konya Çimento 858,00 877,00 -2,17
    Global Yatırım Holding 2,33 2,38 -2,10
    Ege Endüstri 1.333,00 1.361,50 -2,09
    Tüpraş 97,60 99,65 -2,06
    Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,78 6,92 -2,02

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    Haberler Ekonomi 11 Ağustos 2021 Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?
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