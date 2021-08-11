11 Ağustos 2021 Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 15 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Borusan Yatırım Pazarlama 361,50 338,50 6,79 Borusan Mannesmann 27,86 26,96 3,34 Kardemir (D) 8,13 8,01 1,50 Eczacıbaşı Yatırım 42,10 41,50 1,45 Tofaş Oto Fabrikası 41,28 40,72 1,38 Torunlar GMYO 3,57 3,53 1,13 Odaş Elektrik 1,37 1,36 0,74 Kervan Gıda 16,21 16,10 0,68 İş Yatırım Menkul Değerler 14,27 14,19 0,56 Emlak Konut GMYO 1,86 1,85 0,54 Garanti Bankası 9,14 9,11 0,33 Çimsa 25,28 25,22 0,24 Ereğli Demir Çelik 19,74 19,71 0,15 Enka İnşaat 9,55 9,54 0,10 Ford Otosan 174,50 174,40 0,06

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: