Memur zammı ne zaman belli olacak? 2021 memur zammı görüşmeleri hangi tarihte yapılacak?

ZAM TALEBİ NE KADAR?

İlk görüşmede hükümet ile sendikalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde bir araya geldi. Yetkili sendika Memur-Sen taleplerini 91 maddede iletti. 2022 yılı için yüzde 21 oranında zam talebinde bulundu. Bu talep 2023 yılı için yüzde 17 oldu.

Görüşmede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Memurumuzu enflasyona ezdirmeyeceğiz" mesajını verdi.

Bilgin, toplu sözleşme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

Toplu sözleşmeler demokratik toplumlarda devlet ile toplum arasındaki bağları güçlendiren kurumsal yapılardır. Toplu sözleşmenin, tarafları daha ileri düzeyde dayanışma ve bütünleşmeye götürmesini temenni ediyorum. Bu bütünleşmenin sosyal ve ekonomik şartlarda sorunları çözerek daha ileri bir anlaşmayla neticelenmesi hepimizin idealidir. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağımızı belirtmek isterim.