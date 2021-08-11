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    • Ekonomi
    • 11.08.2021 21:59
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    • 11.08.2021 22:00
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    Memur zammı ne zaman belli olacak? 2021 memur zammı görüşmeleri hangi tarihte yapılacak?

    Milyonlarca vatandaş gündemde yoğun bir şekilde Memur zammı ne zaman belli olacak? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Bugün 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ilki yapıldı, 700 bin kamu işçisinin alacağı zam oranları ve maaş miktarları belli olunca bu kez gözler memur zammına çevrildi. Peki merakla beklenen 2021 memur zammı görüşmeleri hangi tarihte yapılacak? Memur vatandaşlar 2022-2023 yılında kaç TL zam alacak, talepler ne kadar? İşte konuya dair tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Memur zammı ne zaman belli olacak?

    Memur zammı ne zaman belli olacak? 2021 memur zammı görüşmeleri hangi tarihte yapılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Milyonların gözü kulağı gelecek haberlere çevrildi. Bugün kamu işçilerinin yeni alacakları ücret belirlenirken memurların alacağı maaşın ne kadar olacağı merak konusu. 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ikincisi hangi tarihte düzenlenecek?

    2021 MEMUR ZAMMI GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN?

    Memur ve memur emeklileri için ilk toplantı 2 Ağustos'ta yapıldı. Hükümet memurlar için zam teklifini teklifini 12 Ağustos'ta yapacak.Zam pazarlığı süreci, yasal olarak ağustosun üçüncü haftasında tamamlanacak. Zam oranlarının da toplantıların ardından belli olması bekleniyor.

    ZAM TALEBİ NE KADAR?

    İlk görüşmede hükümet ile sendikalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde bir araya geldi. Yetkili sendika Memur-Sen taleplerini 91 maddede iletti. 2022 yılı için yüzde 21 oranında zam talebinde bulundu. Bu talep 2023 yılı için yüzde 17 oldu.

    Görüşmede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Memurumuzu enflasyona ezdirmeyeceğiz" mesajını verdi.

    Bilgin, toplu sözleşme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

    Toplu sözleşmeler demokratik toplumlarda devlet ile toplum arasındaki bağları güçlendiren kurumsal yapılardır. Toplu sözleşmenin, tarafları daha ileri düzeyde dayanışma ve bütünleşmeye götürmesini temenni ediyorum. Bu bütünleşmenin sosyal ve ekonomik şartlarda sorunları çözerek daha ileri bir anlaşmayla neticelenmesi hepimizin idealidir. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağımızı belirtmek isterim.

        Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplu sözleşme sürecinin sadece ücretleri artıran bir mekanizma olmadığını söyledi.

        Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ise adil bir gelir dağılımı istediklerini belirtti.

        ZAM ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        Görüşmelerde bu aşamadan sonra müzakere sürecine geçilecek. Uzlaşı olursa 22 Ağustos'ta zam oranı belli olacak. Anlaşma olmazsa kamu görevlileri hakem heyeti ağustos sonunda zam oranına karar verecek.

        Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen'in ortak talepleri

        Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket eden Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, ortak talepler belirlemiş ve hükümetten taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulunmuştu.
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        Haberler Ekonomi Memur zammı ne zaman belli olacak? 2021 memur zammı görüşmeleri hangi tarihte yapılacak?
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