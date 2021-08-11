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    • Ekonomi
    • 11.08.2021 12:43
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    • 11.08.2021 13:39
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    Son dakika: Kamu işçisi maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? 2021 seyyanen zam ne kadar, kaç lira?

    Kamu işçilerinin heyecanla beklediği zam tutarı bugün belli oluyor. Yüz binlerce kişi heyecanla maaşlarına yapılacak zam tutarına odaklandı. Takvim.com.tr merak edilen zam tutarlarına ulaştı. Peki, kamu işçisi maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? 2021 seyyanen zam ne kadar, kaç lira? İşte kamu işçilerinin alacağı zam oranları ve maaş miktarları...

    Kamu işçisi maaş zammı ne kadar oldu?

    4D kamu işçisi maaş zammı hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor ve detaylar bugün netlik kazanacak. Maaş tutarı hakkında gelişmeler için heyecanlı bekleyiş başladı. Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında artış taleplerini iletmişti. Peki, kamu işçisi maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? 2021 seyyanen zam ne kadar, kaç lira? İşte son gelişmeler...

    700 BİN İŞÇİNİN ZAM TEKLİFİ BİRAZDAN BELLİ OLACAK! TAKVİM O ORANLARA ULAŞTI…

    İşte Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in yazısı:

    Seyyanen 400 TL
    İlk 6 ay için yüzde 11
    İkinci 6 ay için yüzde 9 olacak
    Ayrıca enflasyon farkı da işçilere ödenecek.
    En düşük maaşın 3950 TL ile 4000 TL arasında olması konusu da masada. Şu anda müzakereler devam ediyor.
    Önümüzdeki saatlerde açıklama yapılması bekleniyor.

    Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ile Hak- İş, kamu çerçeve sözleşmesinde asgari ücret seviyesindeki düşük ücretlerin 4 bin 800 TL'ye çıkarılmasını, ilk altı ay için de tüm ücretlere yüzde 20 zam yapılmasını talep etmişti. İktidar ise ilk teklifinde işçiye birinci altı ay için yüzde 9 zam teklif etti. Hükümetin il olarak brüt 3 bin 577 lira (asgari ücret) ile 3 bin 750 lira arasındaki ücretlere 100 TL seyyanen zam, brüt 3 bin 750 lira ile 4 bin lira arasındaki ücretlere de 60 TL seyyanen zam teklifi sendikalar tarafından reddedilmişti.

    TAYİN HAKKI DA GELEBİLİR

    Bu arada üzerinde çalışılan kamu işçilerine tayin hakkı konusunda da uzlaşı gündemde. Tayin ve yer değiştirme konularında da müjde açıklanabilir.

        SEYYANEN NEDİR?

        Arapça kökenli bir kelime olan Seyyanen eşit miktarda anlamını taşımaktadır. Son zamanlarda çok kullanılan bu kelime eşit zam anlamına gelmektedir.

        SEYYANEN ZAM NE DEMEKTİR?

        Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Örneğin seyyanen zamda oran 200 TL ise, herkesin maaşı o kadar artar.
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        Haberler Ekonomi Son dakika: Kamu işçisi maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? 2021 seyyanen zam ne kadar, kaç lira?
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