Son dakika: Kamu işçisi maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? 2021 seyyanen zam ne kadar, kaç lira?

4D kamu işçisi maaş zammı hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor ve detaylar bugün netlik kazanacak. Maaş tutarı hakkında gelişmeler için heyecanlı bekleyiş başladı. Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında artış taleplerini iletmişti. Peki, kamu işçisi maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? 2021 seyyanen zam ne kadar, kaç lira? İşte son gelişmeler...
700 BİN İŞÇİNİN ZAM TEKLİFİ BİRAZDAN BELLİ OLACAK! TAKVİM O ORANLARA ULAŞTI…
İşte Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in yazısı:
Seyyanen 400 TL
İlk 6 ay için yüzde 11
İkinci 6 ay için yüzde 9 olacak
Ayrıca enflasyon farkı da işçilere ödenecek.
En düşük maaşın 3950 TL ile 4000 TL arasında olması konusu da masada. Şu anda müzakereler devam ediyor.
Önümüzdeki saatlerde açıklama yapılması bekleniyor.
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ile Hak- İş, kamu çerçeve sözleşmesinde asgari ücret seviyesindeki düşük ücretlerin 4 bin 800 TL'ye çıkarılmasını, ilk altı ay için de tüm ücretlere yüzde 20 zam yapılmasını talep etmişti. İktidar ise ilk teklifinde işçiye birinci altı ay için yüzde 9 zam teklif etti. Hükümetin il olarak brüt 3 bin 577 lira (asgari ücret) ile 3 bin 750 lira arasındaki ücretlere 100 TL seyyanen zam, brüt 3 bin 750 lira ile 4 bin lira arasındaki ücretlere de 60 TL seyyanen zam teklifi sendikalar tarafından reddedilmişti.
TAYİN HAKKI DA GELEBİLİR
Bu arada üzerinde çalışılan kamu işçilerine tayin hakkı konusunda da uzlaşı gündemde. Tayin ve yer değiştirme konularında da müjde açıklanabilir.