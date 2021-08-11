Son dakika: Kamu işçisi maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? 2021 seyyanen zam ne kadar, kaç lira?

4D kamu işçisi maaş zammı hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor ve detaylar bugün netlik kazanacak. Maaş tutarı hakkında gelişmeler için heyecanlı bekleyiş başladı. Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında artış taleplerini iletmişti. Peki, kamu işçisi maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? 2021 seyyanen zam ne kadar, kaç lira? İşte son gelişmeler...

700 BİN İŞÇİNİN ZAM TEKLİFİ BİRAZDAN BELLİ OLACAK! TAKVİM O ORANLARA ULAŞTI…

İşte Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in yazısı:

Seyyanen 400 TL

İlk 6 ay için yüzde 11

İkinci 6 ay için yüzde 9 olacak

Ayrıca enflasyon farkı da işçilere ödenecek.

En düşük maaşın 3950 TL ile 4000 TL arasında olması konusu da masada. Şu anda müzakereler devam ediyor.

Önümüzdeki saatlerde açıklama yapılması bekleniyor.