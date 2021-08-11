Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 11.08.2021 11:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.08.2021 11:46
    ABONE OL

    SED yardım ödemeleri ne zaman yatırılacak? Bakan açıkladı! Sosyal ve Ekonomik Destek SED yardımı ne kadar?

    Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin yapılacağı tarih merakla araştırılıyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ödemelerle ilgili merak edilen bilgiyi paylaştı. Peki, SED yardım ödemeleri ne zaman yapılacak? Sosyal ve Ekonomik Destek SED yardımı ne kadar? İşte merak edilen detaylar...

    SED yardım ödemeleri başlıyor

    SED yardım ödemeleriyle ilgili önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin yapılacağı tarihi vatandaşlara açıkladı. Peki, SED yardım ödemeleri ne zaman yapılacak? Sosyal ve Ekonomik Destek SED yardımı ne kadar? İşte bilgiler...

    SED YARDIM ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlanacağını duyurdu.

    İşte ne kadar ödeme yapılacağının detaylı bilgisi;

    Çocukların öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesinden hareketle ihtiyaç sahibi ailelere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından SED yardımı yapıldığını ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, çocuklar için ortalama 1259 TL ödeme yapıldığını belirterek, ödemelerin bugün başladığını ve 15 Ağustos'a kadar tamamlanacağını bildirdi.

    Çocukların ailelerinin yanında olmasını önemsediklerini ifade eden Bakan Yanık, şunları kaydetti:

    "Çocuklarımızın sağlıklı gelişimleri için ailelerinin yanında büyümelerine önem veriyoruz. Ekonomik sebeplerle çocuklarımızın ailelerinden kopmaları yerine ihtiyaçlarının karşılanarak aileleriyle bir arada topluma sağlıklı bireyler olarak katılabilmelerini hedefliyoruz. Bu kapsamda sosyal hizmet modellerimizden biri olan SED, her ay ailelerimizin hesaplarına düzenli olarak yatırılıyor. Ailelerimizin çocukları için toplam 169 milyon 165 bin TL SED ödemelerine bugün başlıyoruz."

        SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETİ HAKKINDA

        Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko- sosyal destek sistemidir.

        KİMLER SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETİNDEN YARARLANABİLİR?

        Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;

        -Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

        -Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

        -Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

            -Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

            Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Eren hiçbir zaman unutulmaz!
            Haberler Ekonomi SED yardım ödemeleri ne zaman yatırılacak? Bakan açıkladı! Sosyal ve Ekonomik Destek SED yardımı ne kadar?
                SON DAKİKA