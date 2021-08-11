SED yardım ödemeleri ne zaman yatırılacak? Bakan açıkladı! Sosyal ve Ekonomik Destek SED yardımı ne kadar?

SED yardım ödemeleriyle ilgili önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin yapılacağı tarihi vatandaşlara açıkladı. Peki, SED yardım ödemeleri ne zaman yapılacak? Sosyal ve Ekonomik Destek SED yardımı ne kadar? İşte bilgiler...

SED YARDIM ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlanacağını duyurdu.

İşte ne kadar ödeme yapılacağının detaylı bilgisi;