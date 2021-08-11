Kamu işçisi toplu sözleşme son dakika: Toplu sözleşme ile kamu çalışanlarının maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu?

TÜRK-İŞ VE HAK-İŞ TALEPLERİ ORTAK BELİRLEMİŞTİ

Bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler, il özel idareleri, demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüyle ilgili süreç 31 Mayıs'ta başlamıştı.

Türk-İş ve Hak-İş'in en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 ay için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebine hükümet, brüt ücreti 3 bin 577-3 bin 750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3 bin 750-4 bin lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı yüzde 9, ikinci 6 ay yüzde 5 artı enflasyon farkı teklifiyle karşılık vermişti.

SEYYANEN NEDİR?

Arapça kökenli bir kelime olan Seyyanen eşit miktarda anlamını taşımaktadır. Son zamanlarda çok kullanılan bu kelime eşit zam anlamına gelmektedir.

SEYYANEN ZAM NE DEMEKTİR?

Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Örneğin seyyanen zamda oran 200 TL ise, herkesin maaşı o kadar artar.