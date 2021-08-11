Kamu işçisi toplu sözleşme son dakika: Toplu sözleşme ile kamu çalışanlarının maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Toplu sözleşme ile kamu çalışanlarının maaş zammı ne kadar oldu? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılıyor. Binlerce memurun beklediği zam oranları için detaylar gelmeye başlıyor. Kamu işçisinin alacağı en düşük maaşın 3950 ile 4000 TL olacağı konusu gündemde. Takvim yüz binlerce çalışanın merakla beklediği o oranlara tek tek ulaştı ve hesapladı. Peki, Kamu ve 4D'li taşeron işçi maaş zammı belli oldu mu? Toplu sözleşme ile kamu çalışanlarının maaş zammı kaç TL? İşte konu hakkında detaylar!
700 BİN İŞÇİNİN ZAM TEKLİFİ BİRAZDAN BELLİ OLACAK!
TAKVİM o oranlara ulaştı…
İşte kamu işçilerinin alacağı zam oranları ve maaş miktarları…
Seyyanen 400 TL
İlk 6 ay için yüzde 11
İkinci 6 ay için yüzde 9 olacak…
Ayrıca enflasyon farkı da işçilere ödenecek.
En düşük maaşın 3950 TL ile 4000 TL arasında olması konusu da masada. Şu anda müzakereler devam ediyor.
Önümüzdeki saatlerde açıklama yapılması bekleniyor….
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ile Hak- İş, kamu çerçeve sözleşmesinde asgari ücret seviyesindeki düşük ücretlerin 4 bin 800 TL'ye çıkarılmasını, ilk altı ay için de tüm ücretlere yüzde 20 zam yapılmasını talep etmişti. İktidar ise ilk teklifinde işçiye birinci altı ay için yüzde 9 zam teklif etti. Hükümetin il olarak brüt 3 bin 577 lira (asgari ücret) ile 3 bin 750 lira arasındaki ücretlere 100 TL seyyanen zam, brüt 3 bin 750 lira ile 4 bin lira arasındaki ücretlere de 60 TL seyyanen zam teklifi sendikalar tarafından reddedilmişti.