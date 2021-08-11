Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 11.08.2021 14:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.08.2021 14:09
    ABONE OL

    Kamu işçisi toplu sözleşme son dakika: Toplu sözleşme ile kamu çalışanlarının maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu?

    Kamu ve 4D'li taşeron işçi maaş zammı son dakika! Binlerce kamu işçisinin büyük bir merakla beklediği toplu sözleşmeler hakkında detaylar gelmeye başladı. 700 bin kamu işçisinin alacağı zam oranları ve maaş miktarlarına takvim.com.tr tek tek ulaştı ve hesaplamalar yapıldı. Peki, Kamu ve 4D'li taşeron işçi maaş zammı belli oldu mu? Toplu sözleşme ile kamu çalışanlarının maaş zammı kaç TL? İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    Kamu işçisi toplu sözleşme son dakika!

    Toplu sözleşme ile kamu çalışanlarının maaş zammı ne kadar oldu? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılıyor. Binlerce memurun beklediği zam oranları için detaylar gelmeye başlıyor. Kamu işçisinin alacağı en düşük maaşın 3950 ile 4000 TL olacağı konusu gündemde. Takvim yüz binlerce çalışanın merakla beklediği o oranlara tek tek ulaştı ve hesapladı. Peki, Kamu ve 4D'li taşeron işçi maaş zammı belli oldu mu? Toplu sözleşme ile kamu çalışanlarının maaş zammı kaç TL? İşte konu hakkında detaylar!

    700 BİN İŞÇİNİN ZAM TEKLİFİ BİRAZDAN BELLİ OLACAK!
    TAKVİM o oranlara ulaştı…
    İşte kamu işçilerinin alacağı zam oranları ve maaş miktarları…

    Seyyanen 400 TL
    İlk 6 ay için yüzde 11
    İkinci 6 ay için yüzde 9 olacak…
    Ayrıca enflasyon farkı da işçilere ödenecek.
    En düşük maaşın 3950 TL ile 4000 TL arasında olması konusu da masada. Şu anda müzakereler devam ediyor.
    Önümüzdeki saatlerde açıklama yapılması bekleniyor….

    Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ile Hak- İş, kamu çerçeve sözleşmesinde asgari ücret seviyesindeki düşük ücretlerin 4 bin 800 TL'ye çıkarılmasını, ilk altı ay için de tüm ücretlere yüzde 20 zam yapılmasını talep etmişti. İktidar ise ilk teklifinde işçiye birinci altı ay için yüzde 9 zam teklif etti. Hükümetin il olarak brüt 3 bin 577 lira (asgari ücret) ile 3 bin 750 lira arasındaki ücretlere 100 TL seyyanen zam, brüt 3 bin 750 lira ile 4 bin lira arasındaki ücretlere de 60 TL seyyanen zam teklifi sendikalar tarafından reddedilmişti.

        TAYİN HAKKI DA GELEBİLİR

        Bu arada üzerinde çalışılan kamu işçilerine tayin hakkı konusunda da uzlaşı gündemde. Tayin ve yer değiştirme konularında da müjde açıklanabilir.

        KAMU İŞÇİSİNİN ZAM GÖRÜŞMELERİNDE ANLAŞMA SAĞLAND

        Hükümet ve işçi konfederasyonları, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü üzerinde anlaşma sağladı.

        AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, hükümet ile Türk-İş ve Hak-İş arasında 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile ilgili 31 Mayıs'ta başlayan pazarlık görüşmeleri sonuçlandı.

        Tarafların üzerinde anlaştığı zam oranı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda saat 14.30'da düzenlenecek imza töreninde kamuoyuyla paylaşılacak.

        TÜRK-İŞ VE HAK-İŞ TALEPLERİ ORTAK BELİRLEMİŞTİ

        Bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler, il özel idareleri, demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüyle ilgili süreç 31 Mayıs'ta başlamıştı.

        Türk-İş ve Hak-İş'in en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 ay için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebine hükümet, brüt ücreti 3 bin 577-3 bin 750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3 bin 750-4 bin lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı yüzde 9, ikinci 6 ay yüzde 5 artı enflasyon farkı teklifiyle karşılık vermişti.

        SEYYANEN NEDİR?

        Arapça kökenli bir kelime olan Seyyanen eşit miktarda anlamını taşımaktadır. Son zamanlarda çok kullanılan bu kelime eşit zam anlamına gelmektedir.

        SEYYANEN ZAM NE DEMEKTİR?

        Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Örneğin seyyanen zamda oran 200 TL ise, herkesin maaşı o kadar artar.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        4 kişilik aile böyle kurtarıldı!
        Haberler Ekonomi Kamu işçisi toplu sözleşme son dakika: Toplu sözleşme ile kamu çalışanlarının maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu?
            SON DAKİKA