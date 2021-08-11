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    • Ekonomi
    • 11.08.2021 22:35
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    • 11.08.2021 22:42
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    Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan fındık alım fiyatı müjdesi! Fındığa en az 1 TL fazla ödeme

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir canlı yayın programında gündeme dair görüşlerini dile getirdi. Başkan Erdoğan konuşmasında fındık üreticisinin de yüzünü güldürecek bir açıklamada bulundu. Başkan Erdoğan: "Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, Levant kalite fındık için ise kilogram başına 26,5 liradır" dedi.

    Başkan Erdoğan’dan fındık alım fiyatı müjdesi

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir canlı yayın programında gündeme dair görüşlerini dile getirdi. Başkan Erdoğan konuşmasında fındık üreticisinin de yüzünü güldürecek bir açıklamada bulundu.

    Başkan Erdoğan: "Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, Levant kalite fındık için ise kilogram başına 26,5 liradır" dedi.

    İşte o açıklamalar:


    "Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, Levant kalite fındık için ise kilogram başına 26,5 liradır."

    FINDIĞA EN AZ 1 LİRA FAZLA ÖDEME
    "Yüksek randımanlı fındığa en az 1 lira fazla ödeme yapılacaktır. Çiftçilerimize alan bazlı mazot ve gübre desteğini de kilogramda 2 lira olarak veriyoruz."

    "TMO'nun fındık alım fiyatı nihai olarak fındık fiyatları kilogramda 29,5 lira ile 30 lira arasında gerçekleşiyor."

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan fındık alım fiyatı müjdesi! Fındığa en az 1 TL fazla ödeme
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