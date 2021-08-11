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    • Ekonomi
    • 11.08.2021 10:05
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    • 11.08.2021 10:05
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    Borsa güne nasıl başladı? BIST 100 son durum! 11 Ağustos 2021 Borsa İstanbul düştü mü, yükseldi mi?

    11 Ağustos Borsa yükseldi mi, düştü mü? Sorusu ekonomi gündemini takip eden kişiler tarafından merak ediliyor. Dün, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,34 değer kazanarak günü 1.437,46 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,85 puan artarken, toplam işlem hacmi 15,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,76, holding endeksi yüzde 1,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,31 ile ticaret, en çok kaybettiren ise yüzde 3,45 ile spor oldu. Peki, 11 Ağustos 2021 Borsa İstanbul düştü mü, yükseldi mi? İşte BIST 100 son durum!

    AA
    11 Ağustos Borsa güne nasıl başladı? BIST 100 son durum!

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 artışla 1.438,92 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,46 puan ve yüzde 0,10 artarak 1.438,92 puana yükseldi.

    Bankacılık ve holding endeksi yatay açılış gerçekleştirdi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,83 ile tekstil deri, en çok kaybettiren yüzde 0,61 ile ulaştırma oldu.

    BIST 100 endeksi dün güne düşüşle başlamasının ardından gelen alımlarla yükselişe geçerek günü yüzde 0,34 artışla 1.437,46 puandan tamamladı.

    Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası patikasına rehberlik eden göstergelerden istihdamda alınan pozitif sinyallerin ardından gözlerin enflasyon verisine çevrildiğini belirterek, haziranda yüzde 5,4 artış kaydeden verinin temmuzda yüzde 5,3'e gerilemesinin beklendiğini bildirdi.

        Veri sonrası Fed'in varlık alımlarının azaltılması için izlenecek takvime dair beklentilerin şekillenebileceğini, öngörülenin üzerinde gelen bir enflasyonun tapering takvimini öne çekerek "şahin" tutumu destekleyebileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 puanın destek konumunda bulunduğunu söyledi.
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        Haberler Ekonomi Borsa güne nasıl başladı? BIST 100 son durum! 11 Ağustos 2021 Borsa İstanbul düştü mü, yükseldi mi?
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