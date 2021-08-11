Küresel piyasalarda gözler ABD verilerinde

Küresel piyasalarda dün alış ağırlıklı bir seyir izlenmesinin ardından bugün ABD ve Almanya'da açıklanacak enflasyon verileri ile ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelecek açıklamalar öncesi yeni günün karışık bir seyirle başlaması dikkati çekiyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantının yayılımına ilişkin endişeler pay piyasalarını baskılayan temel faktör olmaya devam ediyor. Bu durum yeni tedbir ve kısıtlamaları da gündeme getirirken, ABD Dışişleri Bakanlığı, vaka sayısının arttığı ve aralarında İsrail ile Fransa'nın da olduğu 8 ülkeyi "tüm seyahatlerden kaçının" tavsiyesinin verildiği "yüksek riskli ülkeler" listesine ekledi.

ABD Senatosu'nun, dün Başkan Joe Biden'ın ekonomi planının ilk aşamasını oluşturan 1 trilyon dolarlık altyapı paketini onaylaması günün en önemli gelişmesi olarak öne çıktı. Senatonun onayını alan tasarının bir sonraki durağı Temsilciler Meclisi olacak.