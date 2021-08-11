BES rekora koşuyor! 150 milyar TL sınırına dayandı

Faizsiz sistemdeki gönüllü BES fon tutarı ise 26 milyar 12 milyon lira, otomatik katılım sistemi fon tutarı 7 milyar 896 milyon lira ve devlet katkısı fon tutarı da 2 milyar 448 milyon lira olmak üzere 36 milyar 357 milyon lira olarak açıklandı.