2021 kamu işçisi maaş zam oranı ne kadar? Taşeron kamu işçisi en düşük maaş ne kadar olacak? Seyyanen zam var mı?

İktidar ise ilk teklifinde işçiye birinci altı ay için yüzde 9 zam teklif etti. Hükümetin il olarak brüt 3 bin 577 lira (asgari ücret) ile 3 bin 750 lira arasındaki ücretlere 100 TL seyyanen zam, brüt 3 bin 750 lira ile 4 bin lira arasındaki ücretlere de 60 TL seyyanen zam teklifi sendikalar tarafından reddedilmişti.

TAYİN HAKKI DA GELEBİLİR

Bu arada üzerinde çalışılan kamu işçilerine tayin hakkı konusunda da uzlaşı gündemde. Tayin ve yer değiştirme konularında da müjde açıklanabilir.