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    • Ekonomi
    • 11.08.2021 12:57
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    • 11.08.2021 12:57
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    2021 kamu işçisi maaş zam oranı ne kadar? Taşeron kamu işçisi en düşük maaş ne kadar olacak? Seyyanen zam var mı?

    Kamu işçisi maaş zam oranı ne kadar? 4/D’li taşeron kamu işçisi en düşük maaş ne kadar olacak? 4/D’li taşeron kamu işçisine seyyanen zam var mı? Kamu işçilerine yüzde kaç zam yapılacağı merakla bekleniyor. Yaklaşık 700 bin kamu işçisine zam açıklaması yolda! Kamu işçilerinin alacağı zam oranı ve maaş miktarı belli oluyor. 700 bin işçinin zam teklifinin yanı sıra, seyyanen zam da verilebileceği tahmin ediliyor. Peki; 2021 kamu işçisi maaş zam oranı ne kadar? Taşeron kamu işçisi en düşük maaş ne kadar olacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    2021 kamu işçisi maaş zam oranı ne kadar? Taşeron kamu işçisi en düşük maaş ne kadar olacak?

    Kamu işçisi maaş zam oranı ne kadar? 4/D taşeron kamu işçisi en düşük maaş ne kadar? Kamu işçisine maaş zamları vatandaşlar yüzbinlerce işçi ve ailesi tarafından sorgulanıyor. Yaklaşık 700 bin işçiyi ilgilendiren karara göre; toplu zam görüşmeleri öncesi hükümetten işçilere zam teklifi yolda! 4/D kamu işçisi maaş zammı ne kadar sorusuna yanıt aranıyordu. Tahminlere göre; işçilere yaklaşık 400 TL seyyanen zam yapılacağı da tahmin ediliyor. İşte; kamu işçisi maaş zammı ne kadar sorusunun cevabı!

    KAMU İŞÇİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

    TAKVİM, yaklaşık 700 bin kişinin alacağı zam oranlarına ulaştı. İşçilere zam teklifinin gün içerisinde belli olması bekleniyor. İşte, kamu işçilerinin alacağı zam oranları ve maaş miktarları…

    İşçilere seyyanen 400 TL

    - İlk 6 ay için yüzde 11

    - İkinci 6 ay için yüzde 9

    - Ayrıca enflasyon farkı da işçilere ödenecek.

        En düşük maaşın 3950 TL ile 4000 TL arasında olması konusu da masada. Şu anda müzakereler devam ettiği öğrenildi.

        Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ile Hak- İş, kamu çerçeve sözleşmesinde asgari ücret seviyesindeki düşük ücretlerin 4 bin 800 TL'ye çıkarılmasını, ilk altı ay için de tüm ücretlere yüzde 20 zam yapılmasını talep etmişti.

        İktidar ise ilk teklifinde işçiye birinci altı ay için yüzde 9 zam teklif etti. Hükümetin il olarak brüt 3 bin 577 lira (asgari ücret) ile 3 bin 750 lira arasındaki ücretlere 100 TL seyyanen zam, brüt 3 bin 750 lira ile 4 bin lira arasındaki ücretlere de 60 TL seyyanen zam teklifi sendikalar tarafından reddedilmişti.

        TAYİN HAKKI DA GELEBİLİR

        Bu arada üzerinde çalışılan kamu işçilerine tayin hakkı konusunda da uzlaşı gündemde. Tayin ve yer değiştirme konularında da müjde açıklanabilir.
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        Haberler Ekonomi 2021 kamu işçisi maaş zam oranı ne kadar? Taşeron kamu işçisi en düşük maaş ne kadar olacak? Seyyanen zam var mı?
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