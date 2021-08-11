2021 kamu işçisi maaş zam oranı ne kadar? Taşeron kamu işçisi en düşük maaş ne kadar olacak? Seyyanen zam var mı?

Kamu işçisi maaş zam oranı ne kadar? 4/D taşeron kamu işçisi en düşük maaş ne kadar? Kamu işçisine maaş zamları vatandaşlar yüzbinlerce işçi ve ailesi tarafından sorgulanıyor. Yaklaşık 700 bin işçiyi ilgilendiren karara göre; toplu zam görüşmeleri öncesi hükümetten işçilere zam teklifi yolda! 4/D kamu işçisi maaş zammı ne kadar sorusuna yanıt aranıyordu. Tahminlere göre; işçilere yaklaşık 400 TL seyyanen zam yapılacağı da tahmin ediliyor. İşte; kamu işçisi maaş zammı ne kadar sorusunun cevabı!
KAMU İŞÇİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
TAKVİM, yaklaşık 700 bin kişinin alacağı zam oranlarına ulaştı. İşçilere zam teklifinin gün içerisinde belli olması bekleniyor. İşte, kamu işçilerinin alacağı zam oranları ve maaş miktarları…
İşçilere seyyanen 400 TL
- İlk 6 ay için yüzde 11
- İkinci 6 ay için yüzde 9
- Ayrıca enflasyon farkı da işçilere ödenecek.