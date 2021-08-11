11 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın belirli tarihleri arasında hesaplara yatırılan evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaştı. Peki, 11 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman ödenecek? İşte merak edilenler...

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Evde bakım maaşının ağustos ayı ödemeleri henüz yapılmadı. Bu destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.

İşte merak edilen detaylar;