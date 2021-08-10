TÜBİTAK'dan bilime dev destek! 4 çağrı ile 105 milyon TL hibe: Tarihlere dikkat...

TÜBİTAK, açtığı yeni çağrılarla hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri ile üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye aktarılmasına destek verecek.
BU YILKİ İKİNCİ ÇAĞRI
TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı'nın (TEYDEB) Yenilik Destek Programı kapsamında açtığı çağrılardan ilki 1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme 2021 yılı ikinci çağrısı.