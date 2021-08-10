TÜBİTAK'dan bilime dev destek! 4 çağrı ile 105 milyon TL hibe: Tarihlere dikkat...

KOBİ'LERE DESTEK ORANI YÜZDE 75

1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı ile müşteri kuruluşun, teknoloji sağlayıcı kuruluşun hak sahibi olduğu patent ile korunan teknolojileri, lisanslama ya da devir yöntemleri ile edinimine ve bu teknolojileri uygulamaya yönelik teknoloji sağlayıcı kuruluştan yapacağı hizmet alımlarına ilişkin harcama ve giderler desteklenecek.