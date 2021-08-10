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    TÜBİTAK'dan bilime dev destek! 4 çağrı ile 105 milyon TL hibe: Tarihlere dikkat...

    Hızla ürüne dönüşebilecek Ar-Ge projeleri ile patentli teknolojilerin sanayiye aktarılması desteklenecek. TÜBİTAK, 4 çağrıyla 105 milyon liralık destek sağlayacak. Sipariş Ar-Ge çağrılarına kuruluş bazlı ön kayıt son tarihi 15 Ekim olarak açıklandı. İşte detaylar...

    TÜBİTAK’tan çağrı var

    TÜBİTAK, açtığı yeni çağrılarla hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri ile üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye aktarılmasına destek verecek.

    BU YILKİ İKİNCİ ÇAĞRI


    TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı'nın (TEYDEB) Yenilik Destek Programı kapsamında açtığı çağrılardan ilki 1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme 2021 yılı ikinci çağrısı.

        Bu çağrı ile üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye aktarılması desteklenecek.

        Çağrı kapsamında desteklenecek projelerin kabul edilen bütçelerinin toplamı en fazla 30 milyon lira, başvurulan projelerin bütçesi en fazla 2 milyon lira olacak.

        KAPSAM GENİŞLEDİ
        TÜBİTAK ayrıca 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı kapsamında 2'si yeni olmak üzere 3 çağrıya çıktı.

            Böylece mevcut 1707 Sipariş Ar-Ge 2021-2 çağrısına, 'ihracat odaklı' 1707 Sipariş Ar-Ge-i ve 'BİGG ortaklı' 1707 Sipariş Ar-Ge-b çağrıları da eklendi. Açılan 3 çağrıya ait projelerin kabul edilen bütçelerinin toplamı en fazla 75 milyon lira olacak.

            Başvurulan projelerin bütçesi ise en fazla 2.5 milyon lira olarak uygulanacak.

            TARİHLERE DİKKAT!
            Sipariş Ar-Ge çağrılarına kuruluş bazlı ön kayıt son tarihi 15 Ekim olarak açıklandı. 1702 Patent Lisans 2021-2 çağrısına ise ön kayıt tarihi 28 Ekim'de sona erecek.

                KOBİ'LERE DESTEK ORANI YÜZDE 75
                1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı ile müşteri kuruluşun, teknoloji sağlayıcı kuruluşun hak sahibi olduğu patent ile korunan teknolojileri, lisanslama ya da devir yöntemleri ile edinimine ve bu teknolojileri uygulamaya yönelik teknoloji sağlayıcı kuruluştan yapacağı hizmet alımlarına ilişkin harcama ve giderler desteklenecek.

                Destek oranı büyük ölçekli müşteri kuruluşlar için yüzde 60, KOBİ ölçeğindekiler için yüzde 75 olacak.

                HIZLA TİCARİ ÜRÜNE DÖNÜŞECEK
                1707 Sipariş Ar-Ge çağrılarında hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri destekleniyor.

                    Çağrıya bir müşteri kuruluş ve en az bir tedarikçi kuruluşun ortak başvuru yapması ve tedarikçi kuruluşun KOBİ ölçeğinde olması şartı bulunuyor. Harcama tutarına yüzde 40-50 destek sağlanıyor.
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