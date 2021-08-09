Türkiye'de 57,4 milyon yolcu hava yolunu tercih etti





Buna göre, temmuzda hava yolunu tercih eden yolcuların sayısı 17 milyon 135 bin 415 olarak kayıtlara geçti. Ocak-temmuz döneminde ise 57 milyon 386 bin 803 yolcu hava yolunu kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığı çevre ve yolcu dostu havalimanlarında temmuzda iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 84 bin 604'e, dış hatlarda 60 bin 971'e ulaştı. Temmuzda üst geçişlerle toplam 170 bin 769 uçak trafiği gerçekleşti.

Söz konusu ayda, Türkiye genelindeki havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 8 milyon 730 bin 405, dış hat yolcu trafiği 8 milyon 384 bin 978 oldu. Böylece temmuzda direkt transit yolcularla toplam 17 milyon 135 bin 415 yolcuya hizmet verildi.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, temmuzda iç hatlarda 87 bin 680 ton, dış hatlarda 284 bin 666 ton, toplamda ise 372 bin 346 ton oldu.