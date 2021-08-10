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    • Ekonomi
    • 10.08.2021 08:46
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    • 10.08.2021 08:46
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    CANLI döviz kurları: 10 Ağustos Salı dolar ne kadar oldu? Bugün dolar, euro, sterlin kaç TL?

    10 Ağustos Salı dolar ve euro fiyatları hakkında araştırmalar hız kazandı. Analistlere göre, pandemi sürecinde ekonomiler ayakta kalmak için likiditeyi artırdı, şirketleri destekledi. Şimdi likiditenin sonuna gelindi. Likiditenin geri çekilme süreci başladığında dolar ve euroda dalgalı ve sert hareketlerin gündemde olacağı söyleniyor. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatı kaç TL? 10 Ağustos Salı döviz kurlarında son durum!

    takvim.com.tr
    Bugün dolar, euro, sterlin kaç TL?

    10 Ağustos dolar ve euro ne kadar? Yatırımcılar sabah saatlerinden itibaren dolar ve euro kurunda yaşanan son gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Haftanın ikinci işlem gününde döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Peki, 10 Ağustos dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    10 AĞUSTOS GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,6302

    Dolar satış: 8,6341

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 10,1540

    Euro Satış: 10,1664

        POUND (STERLİN) NE KADAR?

        Pound alış: 11,9698

        Pound satış: 11,9928

        PİYASADA SON DURUM!

        Piyasaları dinamik tutan bol likidite dönemi. Bunun sona erme ihtimali bile sert fiyat dalgalanmalarını beraberinde getiriyor. Pandemi sürecinde ekonomiler ayakta kalmak için likiditeyi artırdı, şirketleri destekledi. Şimdi likiditenin sonuna gelindi. Likiditenin geri çekilme süreci başladığında dalgalı ve sert hareketler de gündemde olacak.

        ONS ALTINDA DÜŞÜŞ

        Çok sert fiyat hareketlerinin yaşandığı bir dönemdeyiz. Özellikle robot emirlerle yapılan işlemler bir anda büyük düşüşleri getirebiliyor. Uzun vadede altında yön yukarı olmasına rağmen ABD'de açıklanan güçlü veriler sonrası altının ons fiyatı yönünü aşağı çevirdi.

        Altının onsu 1.804 dolardan dönerek 1.760 doların altına kaydı. Makinelerle robot işlemlerde stop loss satışları ile 1.685'in test edilmesine neden oldu. Kısa vadede 1.760 seviyesi önemli. Bu seviyenin altındaki kalıcı hareketler bir süre daha zayıf seyri getirebilir.
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        Haberler Ekonomi CANLI döviz kurları: 10 Ağustos Salı dolar ne kadar oldu? Bugün dolar, euro, sterlin kaç TL?
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