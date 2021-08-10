CANLI döviz kurları: 10 Ağustos Salı dolar ne kadar oldu? Bugün dolar, euro, sterlin kaç TL?

ONS ALTINDA DÜŞÜŞ

Çok sert fiyat hareketlerinin yaşandığı bir dönemdeyiz. Özellikle robot emirlerle yapılan işlemler bir anda büyük düşüşleri getirebiliyor. Uzun vadede altında yön yukarı olmasına rağmen ABD'de açıklanan güçlü veriler sonrası altının ons fiyatı yönünü aşağı çevirdi.

Altının onsu 1.804 dolardan dönerek 1.760 doların altına kaydı. Makinelerle robot işlemlerde stop loss satışları ile 1.685'in test edilmesine neden oldu. Kısa vadede 1.760 seviyesi önemli. Bu seviyenin altındaki kalıcı hareketler bir süre daha zayıf seyri getirebilir.