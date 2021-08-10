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    • Ekonomi
    • 10.08.2021 10:06
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    • 10.08.2021 10:06
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    Borsa güne nasıl başladı? 10 Ağustos Borsa İstanbul düştü mü? BIST 100 son durum!

    Borsa İstanbul'da son durum yatırımcının gündeminde yer almaya devam ediyor. Dün, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,15 değer kaybederek günü 1.432,61 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,15 puan azalırken, toplam işlem hacmi 13,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Analistler, bugün veri gündeminde yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da Zew endekslerinin takip edileceğini belirtti. Peki, Borsa güne nasıl başladı? 10 Ağustos Borsa yükseldi mi, düştü mü? BIST 100 son durum!

    AA
    Borsa güne nasıl başladı? BIST 100 son durum!

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 azalışla 1.429,51 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,10 puan ve yüzde 0,22 düşüşle 1.429,51 puana geriledi.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,04 geriledi, holding endeksi yüzde 0,15 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,89 ile orman kağıt basım, en çok kaybettiren yüzde 1,72 ile metal ana oldu.

    BIST 100 endeksi, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,15 değer kaybıyla 1.432,61 puandan tamamladı.

    Analistler, delta varyantına ilişkin endişelerin pay piyasalarını baskılayan temel faktör olduğunu belirterek, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi.

        Bugünün veri gündeminde yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da Zew endekslerinin öne çıktığını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
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