Türk Telekom 2021 yılının ilk yarısında 2,6 milyar TL kar elde etti

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, düzenlenen basın toplantısında şirketin yılın ilk yarısındaki finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.
"BÜYÜMEYE BAĞLILIĞIMIZ SÜRÜYOR"
Yılın ikinci çeyreğinde de Türkiye genelindeki müşterilere, en iyi telekom hizmetlerini sağlayarak paydaşlara tatmin edici bir finansal ve operasyonel performans sunmayı başardıklarını aktaran Önal, şunları kaydetti: "Sağlam geçmişimiz, en üst kalitedeki şebekemiz ile pandemiye yönelik önlemlerin devam ettiği bu dönemde, sıklıkla değişen müşteri davranışlarına ve iş ortamlarına hızlı bir şekilde uyum sağladık. Süratli dijital dönüşüm, stratejik yatırımlar ve birinci sınıf müşteri deneyimi ile sürdürülebilir büyümeye bağlılığımız sürüyor. Bir yandan günümüzün taleplerini yakalarken, diğer yandan da üstün hizmetlerin hızla sunulmasına odaklanıyor ve buna göre ilerliyoruz.
"SORUMLU BİR ŞEKİLDE HERKET EDİYORUZ"
Türk Telekom olarak, hızla değişen dünyada muazzam bir dönüşüme liderlik ediyoruz. Müşterilerimize ve paydaşlarımıza hak ettikleri değeri sunmak için tüm kararlılığımız, çevikliğimiz, yükselen gücümüz ve bilgi birikimimizle sorumlu bir şekilde hareket ediyoruz. Türkiye'nin lider entegre telekom şirketi olarak aldığımız her karar ve attığımız her adım, teknolojiyi iyilik ve fayda için kullanmaya ve sürdürülebilir büyümeye hizmet ediyor."
İnsanı merkeze alan yaklaşımlarıyla, daha iyi bir toplum için Türkiye'nin dijital yolculuğuna ve 5G'ye geçişine öncülük etmek için çalıştıklarına işaret eden Önal, verimlilik, risk yönetimi, finansal zindelik ve müşteri deneyimi odaklarının, uygulamalarının vazgeçilmez yaklaşımı olmaya devam ettiğini söyledi.
"YATIRIM HARCAMALARIMIZ İLK 6 AYDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 25 ARTTI"
Türkiye'deki dijital dönüşümün lideri Türk Telekom'un, pandemi sürecinin devam ettiği 2021'in ilk yarısında da yüksek performansını sürdürdüğüne dikkati çeken Önal, şu bilgileri verdi: "Yılın ilk 6 ayında yüzde 19 büyüme ile 15,8 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom'un faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) 7,8 milyar TL'ye ulaşırken, ilk yarı yılda FAVÖK marjı ise yüzde 49,6 oldu. Güçlü operasyonel performansı ve başarılı kur riski yönetimi sayesinde yılın ilk yarısında 2,6 milyar TL net kar elde eden Türk Telekom'un yatırım harcamaları da ilk 6 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 2,7 milyar TL'ye yükseldi. Toplam abone sayımız 50,7 milyona ulaştı."
Türk Telekom'un son 12 aydaki net abone kazanımının 2 milyon olduğunun altını çizen Önal, sabit genişbant abone sayısının 13,8 milyona yükseldiğini, sabit genişbantta kullanıcı başına düşen gelirin (ARPU) yıllık yüzde 14 arttığını aktardı.
Önal, fiber abone sayısının yılın ilk 6 ayında, yıllık yüzde 68 artış ile 8,1 milyona ulaştığını, mobil abone sayısının 23,4 milyon olduğunu, mobil ARPU'da yıllık yüzde 14,8 büyüme kaydedildiğini bildirdi.