Türk Telekom 2021 yılının ilk yarısında 2,6 milyar TL kar elde etti

"SORUMLU BİR ŞEKİLDE HERKET EDİYORUZ"

Türk Telekom olarak, hızla değişen dünyada muazzam bir dönüşüme liderlik ediyoruz. Müşterilerimize ve paydaşlarımıza hak ettikleri değeri sunmak için tüm kararlılığımız, çevikliğimiz, yükselen gücümüz ve bilgi birikimimizle sorumlu bir şekilde hareket ediyoruz. Türkiye'nin lider entegre telekom şirketi olarak aldığımız her karar ve attığımız her adım, teknolojiyi iyilik ve fayda için kullanmaya ve sürdürülebilir büyümeye hizmet ediyor."

İnsanı merkeze alan yaklaşımlarıyla, daha iyi bir toplum için Türkiye'nin dijital yolculuğuna ve 5G'ye geçişine öncülük etmek için çalıştıklarına işaret eden Önal, verimlilik, risk yönetimi, finansal zindelik ve müşteri deneyimi odaklarının, uygulamalarının vazgeçilmez yaklaşımı olmaya devam ettiğini söyledi.