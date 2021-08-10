GSS borçları siliniyor (Ekonomi haberleri)

Borçların yapılandırmasıyla ilgili başvuru süreci devam ederken düzenlemeden GSS prim borcu olanlar da yararlanacak. Buna göre Nisan 2021 ve öncesine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarının ana parasını 31 Aralık 2021 tarihine kadar ödeyenlerin, bu borçtan kaynaklanan gecikme cezası ve zamları silinecek. Gelir testi için aranan bir aylık süreyi kaçırmış ve bugüne kadar da hiç gelir testi yaptırmamış vatandaşlar borcunu ödeyemeyecek durumda ise, bu kez 30 Kasım 2021'e kadar gelir testi için başvuru yapması durumunda, geliri asgari ücretin üçte birinin altında çıkan vatandaşların borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek. FATMA GÖKSU.
TÜRKİYE'NİN İLK 'DECACORN'U
E-Ticaret platformu Trendyol 1,5 milyar dolarlık yeni yatırım ile değerlemesini 16,5 milyar dolara çıkardı. Böylece Trendyol, değeri 10 milyar doları geçen şirketler için kullanılan "decacorn" tanımına sahip ilk Türk teknoloji şirketi oldu. Trendyol Kurucusu Demet Mutlu "Ülkemize son dönemdeki en yüksek uluslararası yatırımı getirmiş olmak bizim için bir gurur kaynağı. Ekonomimize toplam 1,1 milyon kişilik istihdam katkısı yapıyoruz" dedi.
BOEING MOTOR KAPAĞI TUSAŞ'TAN
Boeing ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), Boeing 737'lerin motor kapağı üretim ve tedariki için sözleşme imzaladı. TUSAŞ'ın bu sözleşme ile 2025 yılından itibaren üretilen tüm Boeing 737 uçakları için aylık motor kapağı üretiminin yarısını karşılaması öngörülüyor. Boeing ile TUSAŞ arasında imzalanan bu sözleşme, TUSAŞ'ın Boeing Ticari Uçaklar portföyünü de genişletiyor.