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    GSS borçları siliniyor (Ekonomi haberleri)

    Borçların yapılandırmasıyla ilgili başvuru süreci devam ederken düzenlemeden GSS prim borcu olanlar da yararlanacak. Buna göre Nisan 2021 ve öncesine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarının ana parasını 31 Aralık 2021 tarihine kadar ödeyenlerin, bu borçtan kaynaklanan gecikme cezası ve zamları silinecek.

    GSS borçları siliniyor

    Borçların yapılandırmasıyla ilgili başvuru süreci devam ederken düzenlemeden GSS prim borcu olanlar da yararlanacak. Buna göre Nisan 2021 ve öncesine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarının ana parasını 31 Aralık 2021 tarihine kadar ödeyenlerin, bu borçtan kaynaklanan gecikme cezası ve zamları silinecek. Gelir testi için aranan bir aylık süreyi kaçırmış ve bugüne kadar da hiç gelir testi yaptırmamış vatandaşlar borcunu ödeyemeyecek durumda ise, bu kez 30 Kasım 2021'e kadar gelir testi için başvuru yapması durumunda, geliri asgari ücretin üçte birinin altında çıkan vatandaşların borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek. FATMA GÖKSU.

    TÜRKİYE'NİN İLK 'DECACORN'U
    E-Ticaret platformu Trendyol 1,5 milyar dolarlık yeni yatırım ile değerlemesini 16,5 milyar dolara çıkardı. Böylece Trendyol, değeri 10 milyar doları geçen şirketler için kullanılan "decacorn" tanımına sahip ilk Türk teknoloji şirketi oldu. Trendyol Kurucusu Demet Mutlu "Ülkemize son dönemdeki en yüksek uluslararası yatırımı getirmiş olmak bizim için bir gurur kaynağı. Ekonomimize toplam 1,1 milyon kişilik istihdam katkısı yapıyoruz" dedi.

    BOEING MOTOR KAPAĞI TUSAŞ'TAN
    Boeing ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), Boeing 737'lerin motor kapağı üretim ve tedariki için sözleşme imzaladı. TUSAŞ'ın bu sözleşme ile 2025 yılından itibaren üretilen tüm Boeing 737 uçakları için aylık motor kapağı üretiminin yarısını karşılaması öngörülüyor. Boeing ile TUSAŞ arasında imzalanan bu sözleşme, TUSAŞ'ın Boeing Ticari Uçaklar portföyünü de genişletiyor.

        FENERBAHÇE TOKEN SATIŞTA
        Fenerbahçe         ile Paribu arasında Taraftar Token Üretim ve İşbirliği Sözleşmesi imzalanırken, sözleşme gereğince Paribu veya Stoken tarafından toplam 175 milyon TL tutarında asgari hasılat taahhüt edildi. 'Fenerbahçe Token', Paribu üzerinden 7/24 satın alınabilecek.

        SARDALYA 80 TL OLDU
        Çanakkale'de         balık halindeki tezgahlarda sardalyanın kilosu, 80 liradan satılıyor. Çanakkale balık hali esnafından Hasan Tunç, "Bunun sebebi sardalyanın az çıkması. Son 4 gündür 50 ile 60 lirayı gördük. Bugün ise 80 lira oldu" dedi.

        19 MİLYAR DOLAR REKOR
        İstanbul         Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe, "İhracatçılarımızın üç dört aylık siparişleri dolu. Mevcut göstergeler 19 milyar dolarla bu yıl tüm zamanların ihracat rekoruna ulaşma konusunda umut veriyor" dedi.

            ATM'LERE YENİ ÜCRET
            Banka             ATM'lerinden gerçekleştirilen 1000 TL'nin altındaki EFT işlemlerinde 2 TL olan ücret tutarı 4 TL'ye çıkartıldı. Transfer işlemi tutarının 1000 TL ile 50 bin TL arasında olması durumunda EFT işlem ücreti ise 5 TL'den 8 TL'ye yükseltildi.

            TİKTOK HALKA AÇILIYOR
            Sosyal medya platformu TikTok'un Çinli sahibi ByteDance, 2022'nin başlarında Hong Kong'da halka açılmayı planlıyor. Şirketin gerekli tüm yasal belgeleri eylül ayında tamamlanması ve başvurunun yapılması hedefleniyor.

            GİRİŞİMCİLERİ AVRUPA'YA GÖTÜRECEK PROJE
            Mediamarkt Türkiye tarafından bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen girişim projesi 'MediaMarkt Startup Challenge'ın başvuruları alınmaya başladı. Geleceğin teknolojilerini kurgulayan şirketlerle, perakendeyi yeniden şekillendirecek girişimcileri bir araya getirmeyi hedefleyen projeye başvurular, online olarak 24 Eylül tarihine kadar devam edecek, kazananlar ise 22 Ekim tarihinde açıklanacak. Projede birinci olan proje, Münih'te gerçekleşecek Plug and Play Retailtech Center Hızlandırma Programı'na katılmanın yanı sıra; girişimciler için kurumsal ortaklıklar sunan hızlandırma programına dahil olma hakkı, Silikon Vadisi'nin en aktif yatırımcıları arasında olan Plug and Play'in girişimci ağına dahil olma fırsatı yakalayacak. İkinci olan proje ise MediaMarkt mağazalarında pilot uygulama fırsatı ve sektör liderlerine çözümlerini sunma hakkı elde edecek. Üçüncü olacak proje de yine MediaMarkt mağazalarında pilot uygulama imkanına sahip olacak.

                KATILIM EMEKLİLİK'İN 'GÜMÜŞ FONU' HAYATA GEÇTİ
                Katılım                 Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Geleneksel olarak değerli madenleri en güçlü yatırım aracı olarak gören katılımcılara sektörde hem konvansiyonel hem de faizsiz tarafta bir ilk olan Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kıymetli Madenler Katılım Fonu ile önemli bir alternatif sunuyoruz. Özellikle pandemi döneminde tasarruflarını klasik değerli madenlere yatırmak ve aynı zamanda değer artışlarından yararlanmak isteyenlere cazip bir fırsat sunuyoruz" dedi.

                ARAÇ SAHİPLERİNE ÖZEL KASKO
                AXA Sigorta, marka kasko anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi. Axa Sigorta, Volvo marka otomobil sahiplerine Nisan ayında başlattığı maksimum Kasko ürününe ek olarak farklı avantajlar sunuyor. 10 yaşa kadar olan araçların faydalanabileceği Volvo Car Kasko ile Axa sigortalılara Volvo Yetkili Servislerinde onarım imkânı sunuluyor.

                Volvo Car Kasko sahipleri Maksimum Kasko sigortasının tüm avantajlarından yararlanıyor ve araçlarını geniş kapsamlı teminatlar ile güvence altına alıyor. Axa Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan, "Volvo markası ile bir anlaşma yaparak, marka kasko ürünümüz ile Volvo sahiplerine de avantajlar sunmaya başladık. Dağıtım kanalı güçlü bir şirket olarak, araçların tam güvenceyle sigortalanması noktasında birçok katkı sağlayacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.
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                Haberler Ekonomi GSS borçları siliniyor (Ekonomi haberleri)
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