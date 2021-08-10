GSS borçları siliniyor (Ekonomi haberleri)

ARAÇ SAHİPLERİNE ÖZEL KASKO

AXA Sigorta, marka kasko anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi. Axa Sigorta, Volvo marka otomobil sahiplerine Nisan ayında başlattığı maksimum Kasko ürününe ek olarak farklı avantajlar sunuyor. 10 yaşa kadar olan araçların faydalanabileceği Volvo Car Kasko ile Axa sigortalılara Volvo Yetkili Servislerinde onarım imkânı sunuluyor.

Volvo Car Kasko sahipleri Maksimum Kasko sigortasının tüm avantajlarından yararlanıyor ve araçlarını geniş kapsamlı teminatlar ile güvence altına alıyor. Axa Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan, "Volvo markası ile bir anlaşma yaparak, marka kasko ürünümüz ile Volvo sahiplerine de avantajlar sunmaya başladık. Dağıtım kanalı güçlü bir şirket olarak, araçların tam güvenceyle sigortalanması noktasında birçok katkı sağlayacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.