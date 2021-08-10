Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı: Eğitimde güvenceyi sigorta sağlıyor

Pandemiye rağmen bir yıl boyunca sıkı çalışma ve sınav stresinin ardından üniversite ve bölüm tercihinde bulunacak adaylar için heyecanlı süreç başladı. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı, "Adayların tercih listesinde yer alacak üniversite değerlendirmelerinde kampüs hayatı, ulaşımı, sosyal ve bilimsel altyapısı, eğitim kadrosu, yabancı dil ve uluslararası imkanları gibi birçok ölçüt yer alacaktır. Ayrıca unutulmamalı ki liste oluşturulurken üniversite ve programların detaylarını araştırmak, staj ve iş olanaklarını incelemek, üniversite hayatı için büyük önem taşıyor" dedi.

EĞİTİMİ KORUYOR

Sigorta güvencesi eğitim alanında da yarınların teminatı olarak beklenmedik risklere karşı koruma sağlıyor. Anneler, babalar eğitim masraflarını üstlenirken beklenmedik bir durumda çocukların eğitimine devam edebilmesi için güvence sağlayan eğitim sigortasından faydalanabiliyor. Eğitim ferdi kaza sigortası ile sigortalının kaza sonucu vefat etmesi veya sürekli sakat kalması durumunda; poliçede ismi kayıtlı öğrenciye ait ödemesini üstlendiği taksite bağlı tüm yıllık eğitim, servis ve yemek harcamaları için teminata dahil ediliyor.

Bunun yanı sıra sigortalının bir kaza sonucu tedavi masrafları da dahil olup Medline acil sağlık hizmetleri ile destekleniyor, poliçe süresi içinde sigortalının maruz kalabileceği kritik hastalıklar teminatı da poliçe dahilinde. Konuyla ilgili de bilgi veren Nihat Kırmızı, "Geleceğimizin sigortası olan gençlerimizin beklenmedik risklere rağmen eğitimlerine devam edebilmesi hem de çocuklarının parlak bir geleceğe sahip olmaları, için eğitim sigortası ürünleri güvenilir bir seçenek olmakta. Doğa Sigorta Eğitim Ferdi Kaza Sigortası ile öğrenciye ilişkin olarak ebeveynin maruz kalabileceği bir kaza sonucu kazaya bağlı olarak öğrencinin; okul cep harçlığı, özel ders ücreti, servis masrafı ve yemek masrafı gibi giderler temin ediliyor" dedi.