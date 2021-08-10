Artık gözlerden ırak olacak! Bu ürünleri raflarda göremeyeceğiz! BİM-ŞOK-Migros ve A101'de bundan böyle... Marketlerde satışı olan bazı ürünler yeni düzenleme kabul edilirse raflardan kalkacak. Marketler hakkında yeni bir karar alınma aşamasına gelindi. Ticaret Bakanlığı, küçük esnafı korumak için zincir marketlerle ilgili bir yönetmelik hazırlıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından AVM ve zincir marketlerde ürün ve saat düzenlemesini içinde bulunduran taslak hazırlandı. Yönetmelikte yer alan bilgilere göre marketlerin satışını yaptığı bazı ürünler artık raflarda yer almayacak. Özellikle elektronik ürünler yönetmelik kabul edilirse satışa sunulamayacak. Ayrıca birçok market Pazar günü saat 11.00'den önce kepenklerini kaldıramayacak.

BU ÜRÜNLER SATILAMAYACAK

Taslak düzenlemesine göre, elektronik ortamda satış ve 1500 metrekareden büyük mağazalar hariç olmak üzere, zincir gıda marketlerinde tütün mamülü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satılamayacak. Küçük esnafı korumak amacıyla, zincir gıda marketleri, pazar günleri saat 11.00'den önce açılamayacak.