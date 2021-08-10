6 kıtada 45 ülkeye ihracat! Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücü 10 bin megavatı aştı

Böylelikle, Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücü 10 bin megavatı aşarken, bu alanda faaliyet gösteren şirket sayısı 3 bin 580'e, doğrudan ve dolaylı istihdam ise 25 bin kişiye ulaştı.

TÜRKİYE'NİN RÜZGAR BAŞKENTLERİ

Rüzgar enerjisinde il bazında en yüksek kapasite yaklaşık 1700 megavatla İzmir'de bulunurken, bunu 1300 megavatla Balıkesir, yaklaşık 850 megavatla Çanakkale, 750 megavatla Manisa ve 420 megavatla İstanbul izledi.

Hatay ve Kırklareli 415'er megavat, Aydın 400 megavat, Afyonkarahisar 325 megavat, Kayseri 272 megavat, Osmaniye 260 ve Konya 242 megavat, Muğla 220 megavat, Bursa 205 megavat ve Mersin yaklaşık 200 megavatla rüzgar enerjisi kurulu gücü en yüksek 15 şehir arasında yer aldı.

Rüzgar enerjisinde en yüksek kurulu güç sıralamasında Borusan EnBw 660 megavatla ilk sırada yer alıyor.

Demirer Enerji 613,7 megavatla ikinci, Güriş Enerji 588,25 megavatla üçüncü, Polat Enerji 559 megavatla dördüncü sırada bulunuyor.