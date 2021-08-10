Evde bakım maaşı yatan iller 10 Ağustos! Evde bakım maaşı (parası) kaç ilde yattı?

10 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı kaç ilde yattı? Evde bakım parasının yatıp yatmadığı arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. 10 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller merak ediliyor. Her ay farklı günlerde yatırılan evde bakım maaşının Ağustos ödemesinin başlayıp başlamayacağı sorgulanıyor. Peki; evde bakım maaşı yatan iller 10 Ağustos Salı hangileri?
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 10 AĞUSTOS!
10 Ağustos evde bakım maaşı henüz yatırılmaya başlanmadı. Evde bakım maaşları yatırılmaya başlandığında haberimizden öğrenebilirsiniz.
Evde bakım maaşının ağustos ayı ödemeleri henüz yapılmadı. Bu destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.
İşte merak edilen detaylar;
2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaştı.
EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.