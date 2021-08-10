Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 10.08.2021 09:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.08.2021 09:05
    ABONE OL

    Evde bakım maaşı yatan iller 10 Ağustos! Evde bakım maaşı (parası) kaç ilde yattı?

    Evde bakım maaşı yatan iller 10 Ağustos günü vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Evde bakım parasının kaç ilde yattığı arama motorlarında araştırılıyor. Her ay farklı illerde farklı tarihler için yatırılan evde bakım maaşlarını almak için başvuru yapmanız gerekiyor. Bakım maaşlarını E-Devlet veya Ziraat Bankası aracılığıyla da sorgulayabiliyorsunuz. İşte; 10 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller!

    takvim.com.tr
    Evde bakım maaşı yatan iller 10 Ağustos! Evde bakım maaşı parası kaç ilde yattı?

    10 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı kaç ilde yattı? Evde bakım parasının yatıp yatmadığı arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. 10 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller merak ediliyor. Her ay farklı günlerde yatırılan evde bakım maaşının Ağustos ödemesinin başlayıp başlamayacağı sorgulanıyor. Peki; evde bakım maaşı yatan iller 10 Ağustos Salı hangileri?

    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 10 AĞUSTOS!

    10 Ağustos evde bakım maaşı henüz yatırılmaya başlanmadı. Evde bakım maaşları yatırılmaya başlandığında haberimizden öğrenebilirsiniz.

    Evde bakım maaşının ağustos ayı ödemeleri henüz yapılmadı. Bu destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.

    İşte merak edilen detaylar;

    2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

    Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaştı.

    EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

    Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

    EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

        EVDE BAKIM AYLIĞI NASIL TAKİP EDİLİR?

        Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bakan Pakdemirli’den yangınlara ilişkin açıklamalar
        Haberler Ekonomi Evde bakım maaşı yatan iller 10 Ağustos! Evde bakım maaşı (parası) kaç ilde yattı?
            SON DAKİKA