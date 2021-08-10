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    • Ekonomi
    • 10.08.2021 11:58
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    • 10.08.2021 11:58
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    4/D’li taşeron işçilere 3600 ek gösterge çıkacak mı? Kadro, ek gösterge, yüzde 21 maaş zammı masada!

    Uzun süredir merakla beklenen zam görüşmelerinde sona gelindi! 4/D’li taşeron işçilere 3600 ek gösterge çıkacak mı? Memurlara 3600 ek gösterge taleplerini sunan sendikalar, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesi, gelir vergisinin yüzde 15'ini aşan kısmının karşılanması gibi talepleri de sıraladılar. Peki buna hükümetin yaklaşımı nasıl oldu? 700 binden fazla çalışanı ilgilendiren gelişmelerle ilgili detaylı bilgiler haberimizde!

    takvim.com.tr
    4/D’li taşeron işçilere 3600 ek gösterge çıkacak mı? Kadro, ek gösterge, yüzde 21 maaş zammı masada!

    4/D'li taşeron işçilere 3600 ek gösterge çıkacak mı? Memur, memur emeklisi ve kamuda görev yapan taşeron işçilerin ne kadar zam alacağını ve hangi hakların sağlanacağını belirleyecek görüşmeler için son viraja girildi. Hükümet ve sendikalar arasında zam pazarlığı sürerken, ek gösterge, ikramiye, sözleşmelilere kadro gibi yan haklar da talep edilenler arasında. Eğer talepler hayata geçerse; memur ve memur emeklilerine yüzde 21 maaş zammı gelecek.

    GÖRÜŞMELERDE SONA GELİNDİ!

    Aralarında taşerondan kadroya geçenlerin de olduğu 700 binden fazla kamu işçisinin sözleşme sürecinin ise bu hafta sonuçlanması bekleniyor.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, başkanlığını yaptığı toplantının açılışında, toplu sözleşmelerin demokratik toplumlarda devlet ile toplum arasındaki bağları güçlendiren kurumsal yapılar olduğunu söyledi.

    Toplu sözleşmenin, tarafları daha ileri düzeyde dayanışma ve bütünleşmeye götürmesi temennisinde bulunan Bilgin, şunları kaydetti;

    Bu bütünleşmenin sosyal ve ekonomik şartlarda sorunları çözerek daha ileri bir anlaşmayla neticelenmesi hepimizin idealidir. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağımızı belirtmek isterim.

    Öte yandan, hükümet memurlar için zam teklifini teklifini 12 Ağustos'ta yapacak.

        TALEPLER BELİRLENDİ

        Öte yandan önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket eden Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, ortak talepler belirledi. İki konfederasyon, hükümetten taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulundu.

        Konfederasyonların ortak talepleri arasında, tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesi, gelir vergisinin yüzde 15'ini aşan kısmının karşılanması gibi maddeler de yer alıyor.

        Memur ve memur emeklileri için bugün başlayan zam pazarlığı süreci, yasal olarak ağustosun üçüncü haftasında sona erecek.

        TÜRK-İŞ VE HAK-İŞ'TEN YENİ TEKLİF

        Bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler, il özel idareleri, demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüyle ilgili 31 Mayıs'ta başlayan süreçte sona yaklaşıldı.

        Türk-İş ve Hak-İş'in en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebine hükümet, brüt ücreti 3 bin 577-3 bin 750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3 bin 750-4 bin lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı teklifiyle karşılık verdi.

        İşçi konfederasyonlarının hükümetin teklifini düşük bulup yeni teklif beklentisi üzerine, taraflar arasında geçen hafta tekrar temas kuruldu. Bu doğrultuda, ilerleyen günlerde görüşmelerin yoğunlaşması ve sözleşmenin bu hafta sonuçlanması bekleniyor.
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