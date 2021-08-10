4/D’li taşeron işçilere 3600 ek gösterge çıkacak mı? Kadro, ek gösterge, yüzde 21 maaş zammı masada!

4/D'li taşeron işçilere 3600 ek gösterge çıkacak mı? Memur, memur emeklisi ve kamuda görev yapan taşeron işçilerin ne kadar zam alacağını ve hangi hakların sağlanacağını belirleyecek görüşmeler için son viraja girildi. Hükümet ve sendikalar arasında zam pazarlığı sürerken, ek gösterge, ikramiye, sözleşmelilere kadro gibi yan haklar da talep edilenler arasında. Eğer talepler hayata geçerse; memur ve memur emeklilerine yüzde 21 maaş zammı gelecek.
GÖRÜŞMELERDE SONA GELİNDİ!
Aralarında taşerondan kadroya geçenlerin de olduğu 700 binden fazla kamu işçisinin sözleşme sürecinin ise bu hafta sonuçlanması bekleniyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, başkanlığını yaptığı toplantının açılışında, toplu sözleşmelerin demokratik toplumlarda devlet ile toplum arasındaki bağları güçlendiren kurumsal yapılar olduğunu söyledi.
Toplu sözleşmenin, tarafları daha ileri düzeyde dayanışma ve bütünleşmeye götürmesi temennisinde bulunan Bilgin, şunları kaydetti;
Bu bütünleşmenin sosyal ve ekonomik şartlarda sorunları çözerek daha ileri bir anlaşmayla neticelenmesi hepimizin idealidir. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağımızı belirtmek isterim.
Öte yandan, hükümet memurlar için zam teklifini teklifini 12 Ağustos'ta yapacak.