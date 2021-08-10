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    • Ekonomi
    • 10.08.2021 12:00
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    • 10.08.2021 12:00
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    Kamu taşeron memur zam teklifi son dakika: Kamu ve taşeron işçileri maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

    Kamu taşeron memur zam teklifi son dakika gelişmeleri son günlerin en merak edilen konularından birisi oldu. Toplu sözleşme görüşmelerinde 4 milyona yakın memur ile 3 milyona yakın memur emeklisinin 2022 ve 2023 yıllarında alacaklar 4 ayrı zam oranı belli olacak. İki konfederasyonun ortak teklifleri de hükümete sunulmuştu. Memur emeklilerinin 2022 ve 2023 yıllarında alacakları 4 ayrı Ocak ve Temmuz zam oranları karara bağlanacak. Peki, kamu ve taşeron işçileri maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte son gelişmeler

    Kamu taşeron memur zam teklifi ne kadar?

    Kamu taşeron memur zam teklifi için son derece önemli günler geldi çattı. Ankara'da 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaş ile aylıklarına 2022 ve 2023'te yapılacak zammın belirleneceği 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri bekleniyor. Sendikalar taleplerini iletti ve ön müzakereler de yapıldı. Şimdi bu hafta hükümetin teklif edeceği rakamlar açıklanacak. İki konfederasyon, taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulundu. İşte Kamu taşeron memur zam teklifi son dakika haberleri

    TALEP BELLİ OLDU

    Memur-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti.

    MEMUR-SEN VE TÜRKİYE KAMU-SEN ZAM TALEBİNİ AÇIKLADI

    Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında, kamu görevlileri için 600 lira seyyanen zam, 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için ise yüzde 17 artış talep etti.

    PAZARLIKLAR BAŞLIYOR

    Geçtiğimiz hafta başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde sona yaklaşıldı. Sendikalar taleplerini iletti ve ön müzakereler de yapıldı. Şimdi bu hafta hükümetin teklif edeceği rakamlar açıklanacak ve bunun üzerinden pazarlıklar başlayacak.

    TEKLİF BEKLENİYOR

    Toplu sözleşme görüşmelerinde 4 milyona yakın memur ile 3 milyona yakın memur emeklisinin 2022 ve 2023 yıllarında alacaklar 4 ayrı zam oranı belli olacak.

        Sadece maaşlar değil, sosyal haklarda da yenilikler gelecek. Bu yıl Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen toplu sözleşme görüşmelerinde birlikte hareket ediyorlar.

        İki konfederasyonun ortak teklifleri de hükümete sunulmuştu. İki konfederasyon, taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulundu.

        Konfederasyonların talepleri arasında tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesi gibi maddeler de yer alıyor.

        Memur emeklilerinin 2022 ve 2023 yıllarında alacakları 4 ayrı Ocak ve Temmuz zam oranları karara bağlanacak. Memurlar ve memur emeklileri Ocak ve Temmuz aylarında toplu sözleşme zamlarıyla birlikte oluşan 6 aylık enflasyon zam oranını geçerse fark da alıyorlar.

        Böylece zamlar enflasyonun altında kalmıyor. Bu yıl ayrıca emekliler için aile parası, sosyal tesislerde indirim, yaş beklerken GSS primlerinin ödenmesi gibi sosyal talepler de masada bulunuyor.

        ANLAŞMA OLMAZSA...

        Toplu sözleşme mevzuatına göre, 12 Ağustos itibariyle hükümet teklifini açıklayacak, ağustos ayının 3. haftasına kadar da müzakerelerin tamamlanması gerekecek. Eğer bu süreçte anlaşma sağlanamazsa zam oranına Hakem Kurulu karar verecek.

            HAKEM DEVREYE GİRİYOR

            Yasaya göre, 'Kamu Görevlileri Hakem Kurulu' Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay'dan Cumhurbaşkanınca Başkan olarak seçilecek bir üye, Cumhurbaşkanınca belirlenen bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından dört üye, en fazla üyeye sahip konfederasyon tarafından belirlenecek iki, diğer konfederasyonlardan birer üye de dahil olmak üzere toplam 11 üyeden oluşuyor.
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