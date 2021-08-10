Kamu taşeron memur zam teklifi son dakika: Kamu ve taşeron işçileri maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Kamu taşeron memur zam teklifi için son derece önemli günler geldi çattı. Ankara'da 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaş ile aylıklarına 2022 ve 2023'te yapılacak zammın belirleneceği 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri bekleniyor. Sendikalar taleplerini iletti ve ön müzakereler de yapıldı. Şimdi bu hafta hükümetin teklif edeceği rakamlar açıklanacak. İki konfederasyon, taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulundu. İşte Kamu taşeron memur zam teklifi son dakika haberleri
TALEP BELLİ OLDU
Memur-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti.
MEMUR-SEN VE TÜRKİYE KAMU-SEN ZAM TALEBİNİ AÇIKLADI
Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında, kamu görevlileri için 600 lira seyyanen zam, 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için ise yüzde 17 artış talep etti.
PAZARLIKLAR BAŞLIYOR
Geçtiğimiz hafta başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde sona yaklaşıldı. Sendikalar taleplerini iletti ve ön müzakereler de yapıldı. Şimdi bu hafta hükümetin teklif edeceği rakamlar açıklanacak ve bunun üzerinden pazarlıklar başlayacak.
TEKLİF BEKLENİYOR
Toplu sözleşme görüşmelerinde 4 milyona yakın memur ile 3 milyona yakın memur emeklisinin 2022 ve 2023 yıllarında alacaklar 4 ayrı zam oranı belli olacak.