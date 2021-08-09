Son dakika: ÖTV indirimi olacak mı? ÖTV matrahı değişecek mi? Araba fiyatları düşecek mi?

ÖTV indirimi son günlerde sosyal medya konuşulan konulardan birisi olarak karşımıza çıktı. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz sene koronavirüs salgını sonrası sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında yaşanan artış sonrası otomobil piyasası durma noktasına gelmişti. Peki, ÖTV indirimi olacak mı? ÖTV matrahı değişecek mi? Araba fiyatları düşecek mi? İşte merak edilenler...
ÖTV ARABA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?
ÖTV indirimi olacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Son dakika açıklaması gelirse haberimizin içerisinde yer alacaktır.
İşte son gelişmeler;
Haziran'ın son aylarındaki rahatlama ve temmuz ayının gelişi ile birlikte talep yeniden yükselirken, dövizin yükselişi ile birlikte yüzde 50'lik ÖTV diliminde çok az sayıda otomobil kaldı.
Hürriyet'in haberine göre, yerli üretim araçları teşvik etmek için düzenlenen matrah dilimlerinde yerli üretimlerin dahi bir kısmı yüksek dilimlerde kaldı. Bu konuya dur demek için ise sektör temsilcileri adımlarını hızlandırdı. Matrahta düzenleme talebi ile bakanlığın kapısını çaldı.
ÖTV MATRAHI DEĞİŞECEK Mİ?
Hyundai'nin İzmit'teki fabrikasında ürettiği yeni modeli Bayon'un Çanakkale'de gerçekleştirilen test sürüşü organizasyonunda sorularımızı yanıtlayan Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel modelin alt donanım paketlerini şu an için yüzde 50'lik dilimde tutabildiklerini vurgulayarak, "Ancak hem maliyetler hem de döviz kurunun değişkenliği ile fiyatlar artmaya devam ediyor. Matrah düzenlemesi şart. Biz de bu konuda görüşmelerimize devam ediyoruz. Özellikle ODD ve OSD üzerinden konunun sıkı takipçisiyiz. Çok kısa bir süre içerisinde matrah dilimlerinde yeni bir düzenleme olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.