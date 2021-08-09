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    • Ekonomi
    • 09.08.2021 16:00
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    • 09.08.2021 16:02
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    Kızılbük GYO ne zaman işlem görecek? Kızılbük GYO halka arz sonuçları belli oldu mu?

    Gündemde yoğun bir şekilde Kızılbük GYO ne zaman işlem görecek? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Ekonomi gündeminde merak edilenler arasında halka arz için başvuran firmalar yer alıyor ve bunlardan biri de 6 Ağustos’ta halka arzı sona erecek olan Kızılbük GYO olmuştu. Peki Kızılbük GYO halka arz sonuçları belli oldu mu? Hisse fiyatı ne kadardı, hangi bankada işlem görmüştü? Kim satın aldı? İşte son gelişmeler…

    takvim.com.tr
    Kızılbük GYO ne zaman işlem görecek?

    Kızılbük GYO ne zaman işlem görecek? Kızılbük GYO halka arz sonuçları belli oldu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arzı 4-6 Ağustos 2021 tarihlerinde gerçekleşti ve yakından takip eden vatandaşlar sonuçları merakla araştırır oldu. İşte ayrıntılar...

    KIZILBÜK GYO HALKA ARZ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

    Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arz büyüklüğü 948 milyon TL olarak gerçekleşti. Halka arz edilen payların yüzde 77,71'ini Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş aldı.

    Halka arz edilen 60.000.000 TL nominal değerli payların yüzde 60'ına denk gelen 36 milyon TL nominal değerli paylar Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'a tahsis edilirken, gerçekleşen dağıtım sonucunda toplam 9.941.702,00 TL nominal değerli 157.078.891,60 TL tutarında ve nihai halka arz büyüklüğünün yüzde 16,57'sine denk gelen paylar Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'a satıldı.

    Payların yüzde 40'ına denk gelen 24 milyon TL nominal değerli paylar Kurumsal Yatırımcılar'a tahsis edilirken gerçekleşen dağıtım sonucunda toplam 50 milyon 58 bin 298,00 TL nominal değerli 790 milyon 921 bin 108,40 TL tutarında ve nihai halka arz büyüklüğünün yüzde 83,43'üne denk paylar Kurumsal Yatırımcılar'a satılmıştır.

        HİSSE FİYATI NE KADARDI?

        Kızılbük GYO hisselerinin halka arz fiyatı 15,80 TL olarak belirlendi. Halka arzın tamamı mevcut ortakların sahip olduğu payların bir kısmının satışı yoluyla gerçekleşecek.

        KIZILBÜK GYO HALKA ARZ HANGİ BANKADA?

        Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ("Kızılbük GYO" veya "Şirket") birincil halka arzının talep toplaması 4-6 Ağustos 2021 tarihlerinde (3 gün) yapılacaktır.

        Kızılbük GYO'nun mevcut ortağın sahip olduğu 60.000.000-TL nominal değerli paylar ortak satışı yöntemiyle halka arz edilecektir. Toplam 60.000.000 TL nominal değerli payların halka arz edilmesiyle Şirket'in halka açıklık oranı %25,00 olacaktır.

        Halka arzda ek satış hakkının kullanılması durumunda, halka arz edilecek toplam payların %20,0'ına tekabül eden mevcut ortağın sahip olduğu 12.000.000-TL nominal değerli paylar da halka arz edilebilecektir. Bu durumda, Kızılbük GYO'nun halka arz edilen pay toplamı nominal olarak 72.000.000-TL'ye, halka açıklık oranı ise %30,00'a ulaşacaktır.

        Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği hükümleri çerçevesinde halka arz edilen payların BİST'te işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süreyle fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

        Halka arzda sabit fiyat ile talep toplanacak olup, 1,00 TL nominal değerli payın satış fiyatı 15,80 TL olarak belirlenmiştir.

        %60,0'lık kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'a (36.000.000-TL nominal)

        %40,0'lık kısmı Kurumsal Yatırımcılar'a (24.000.000-TL nominal) tahsis edilmiştir.
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