Fenerbahçe Token nasıl alınır? FB Token ön satış ne zaman, fiyatı ne kadar?

FB TOKEN FİYATI NE KADAR?

Burada iki seçenek var. İlk seçenekte Fenerbahçe token 15 TL'den satılacak. Fakat bu tokenlar 9 ay boyunca kilitli kalacak. Yani bu seçenekten alanlar en erken 15 Mayıs 2022'de ellerindeki tokenların bir kısmını satabilecek. Bu süreç de 15 ay sürecek.

Yani ön talepte alınan tokenların tamamının işleme açılma süresi 24 ayı bulacak. Bu süre içerisinde tokenlar zirve yaparsa eldeki tokenların sadece işleme açılan kadarı satılabilecek.

İkinci seçenekte ise tokenların fiyatı 30 TL. Bu tokenları alanlar için bir kilit söz konusu olmayacak.

13 Ağustos 2021'de FB/TL token sırası Paribu'da açılır açılmaz yatırımcıların ellerindeki tokenları satışa verme imkanı olabilecek.