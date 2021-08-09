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    • Ekonomi
    • 09.08.2021 09:31
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    • 09.08.2021 09:31
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    Fenerbahçe Token nasıl alınır? FB Token ön satış ne zaman, fiyatı ne kadar?

    FB Token ön satış ne zaman? FB Token fiyatı ne kadar? Fenerbahçe Token nasıl alınır? Dijital para piyasasına giriş yapan Fenerbahçe’nin çıkaracağı Token merakla bekleniyor. Sarı lacivertli taraftarlara çeşitli ayrıcalıklar da sunacak Fenerbahçe Token, kulübün Paribu işbirliğiyle ürettiği bir dijital para olacak. Bu parayı almak isteyen taraftarlar da Fenerbahçe Token nasıl alınır sorusuna cevap arıyor. Peki; FB Token ön satış ne zaman? FB Token fiyatı ne kadar? İşte yanıtı!

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe Token nasıl alınır?

    FB Token ön satış ne zaman? FB Token fiyatı ne kadar? Fenerbahçe Token nasıl alınır? Sarı lacivertli taraftarların merakla beklediği Fenerbahçe Token piyasaya sürülüyor. Kullanıcılar, Fenerbahçe Token için Paribu üzerinden talepte bulunabilecek ve ön satış ile dijital para satın alabilecek. Fenerbahçe coin ön satışta iki fiyat seçeneği bulunuyor. Peki; FB Token fiyatı ne kadar? Fenerbahçe Token nasıl alınır? FB Token ön satış ne zaman? İşte cevabı…

    FENERBAHÇE TOKEN NASIL ALINIR?

    Fenerbahçe Token, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün "utility token" olarak tanımlanan "taraftar token'ı"dır.

    Fenerbahçe ve Paribu iş birliğiyle üretilen Fenerbahçe Token, Fenerbahçe taraftarlarına çeşitli ayrıcalıklar sunacak.

    FENERBAHÇE TOKEN ÖN SATIŞ NE ZAMAN?

    Fenerbahçe taraftarları, token sahibi olarak hem kendi yarınına hem de kulübünün yarınına dijital dünyanın olanaklarıyla katkı sağlayabilecek.

    Kullanıcılar, Fenerbahçe Token için 9-12 Ağustos 2021 tarihleri arasındaki ön satış sürecinde Paribu üzerinden talepte bulunabilecek.

        FB TOKEN FİYATI NE KADAR?

        Burada iki seçenek var. İlk seçenekte Fenerbahçe token 15 TL'den satılacak. Fakat bu tokenlar 9 ay boyunca kilitli kalacak. Yani bu seçenekten alanlar en erken 15 Mayıs 2022'de ellerindeki tokenların bir kısmını satabilecek. Bu süreç de 15 ay sürecek.

        Yani ön talepte alınan tokenların tamamının işleme açılma süresi 24 ayı bulacak. Bu süre içerisinde tokenlar zirve yaparsa eldeki tokenların sadece işleme açılan kadarı satılabilecek.

        İkinci seçenekte ise tokenların fiyatı 30 TL. Bu tokenları alanlar için bir kilit söz konusu olmayacak.

        13 Ağustos 2021'de FB/TL token sırası Paribu'da açılır açılmaz yatırımcıların ellerindeki tokenları satışa verme imkanı olabilecek.

        PARİBU NEDEN AÇILMIYOR?

        Fenerbahçe token ön satışı için artık vakit tamam. Dün bütün gece boyunca white paper'ı bekleyen Fenerbahçe taraftarları ve kripto para yatırımcıları dağıtılacak olan token miktarını ön satışa yarım saat kala Paribu sitesinden öğrenme imkanı buldu. Yarım saat içerisinde verileri inceleyen yatırımcılar özellikle 15 TL'lik seçenekten daha fazla sayıda token arz edileceğinin açıklanmasıyla ön talepte bulunmak için Paribu proje sitesine hücum etti. Fakat an itibariyle Paribu internet sitesinde aksaklıklar yaşanıyor. Talepte bulunma isteyenler aksaklıklar nedeniyle taleplerini gerçekleştiremiyor.

        Paribu'dan ise henüz bir açıklama yapılmış değil.

        Halen Fenerbahçe Token White Paper'ının açıklanmamış olması da yatırımcılar arasında dile getirilen bir diğer sıkıntı. Konuyla ilgili Paribu Destek merkezine ulaşan bazı taraftar ve yatırımcılar, White Paper'ın ancak ön talepten sonra yayınlanacağı cevabını aldıklarını bildiriyor.
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        Haberler Ekonomi Fenerbahçe Token nasıl alınır? FB Token ön satış ne zaman, fiyatı ne kadar?
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