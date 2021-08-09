Fenerbahçe Token nasıl alınır? FB Token ön satış ne zaman, fiyatı ne kadar?

FB Token ön satış ne zaman? FB Token fiyatı ne kadar? Fenerbahçe Token nasıl alınır? Sarı lacivertli taraftarların merakla beklediği Fenerbahçe Token piyasaya sürülüyor. Kullanıcılar, Fenerbahçe Token için Paribu üzerinden talepte bulunabilecek ve ön satış ile dijital para satın alabilecek. Fenerbahçe coin ön satışta iki fiyat seçeneği bulunuyor. Peki; FB Token fiyatı ne kadar? Fenerbahçe Token nasıl alınır? FB Token ön satış ne zaman? İşte cevabı…
FENERBAHÇE TOKEN NASIL ALINIR?
Fenerbahçe Token, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün "utility token" olarak tanımlanan "taraftar token'ı"dır.
Fenerbahçe ve Paribu iş birliğiyle üretilen Fenerbahçe Token, Fenerbahçe taraftarlarına çeşitli ayrıcalıklar sunacak.
FENERBAHÇE TOKEN ÖN SATIŞ NE ZAMAN?
Fenerbahçe taraftarları, token sahibi olarak hem kendi yarınına hem de kulübünün yarınına dijital dünyanın olanaklarıyla katkı sağlayabilecek.
Kullanıcılar, Fenerbahçe Token için 9-12 Ağustos 2021 tarihleri arasındaki ön satış sürecinde Paribu üzerinden talepte bulunabilecek.