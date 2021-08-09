Banka hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! O ücret artırıldı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Tebliğle ATM'lerden yapılan EFT işlemlerinden alınan ücret de artırıldı. Buna göre işlem tutarı bin TL'nin altındaki EFT işlemlerinin ATM'den yapılması halinde alınan ücret 2 TL'den 4 TL'ye çıkarıldı. EFT işlem tutarının bin TL ile 50 bin TL arasında olması halinde alınacak ücretlerden 2 TL, 5 TL ve 10 TL olarak belirtilen tutarlardan 5 TL olanı 8 TL olarak yeniden belirlendi.