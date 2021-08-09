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    • Ekonomi
    • 09.08.2021 09:01
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    • 09.08.2021 09:01
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    CANLI döviz kurları son durum: Bugün dolar, euro, sterlin kaç TL? 9 Ağustos Pazartesi dolar ne kadar oldu?

    9 Ağustos Pazartesi dolar ve euro fiyatlarında yaşanan değişimler yatırımcılar tarafından merak edilerek araştırılıyor. Haftanın ilk işlem gününde yatırımcılar alış satış fiyatlarıyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Dolar kuru dün 8,52 seviyelerinde işlem görmeye başladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatı kaç TL? 9 Ağustos Pazartesi döviz kurlarında son durum!

    takvim.com.tr
    CANLI döviz kurları: 9 Ağustos Pazartesi dolar ne kadar oldu?

    9 Ağustos dolar ve euro ne kadar? Yatırımcılar sabah saatlerinden itibaren dolar ve euro kurunda yaşanan son gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Haftanın ilk gününde döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Peki, 9 Ağustos dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    9 AĞUSTOS GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,6302

    Dolar satış: 8,6341

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 10,1540

    Euro Satış: 10,1664
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        Haberler Ekonomi CANLI döviz kurları son durum: Bugün dolar, euro, sterlin kaç TL? 9 Ağustos Pazartesi dolar ne kadar oldu?
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