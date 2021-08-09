Ev fiyatları ile beraber aidatlar da uçtu! Aidat zammı vatandaşı isyan ettirdi: 500 TL ile 4.500 TL arasında değişiyor

Başta büyükşehirler olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinde özellikle sitelerde aidat sorunu büyümeye başladı. Markalı konutlarda kimi zaman abartılan sosyal alanlar giderlerin artmasına ve aidatların yükselmesine neden oluyor.
Son dönemde aidatlarda yüzde 20'nin üzerinde zamlar yaşandı. Bazı sitelerde aidatlar kira bedelini geçti. İstanbul'da en yüksek aidatlar daha çok markalı konutların yer aldığı Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Esenyurt ve Kadıköy'de ortaya çıkıyor.
Beşiktaş'ta 100 metrekare bir daire için ortalama aidat bedeli 1.300 TL'yi buluyor. Şişlide ortalama aidat bedelleri 1000 TL'nin üzerinde seyrediyor.. Esenyurt, Beylikdüzü, Kadıköy gibi semtlerde de ortalama ücretler 500- 600 TL arasında değişiyor. Ortalama fiyatların en düşük olduğu ilçeleri ise Fatih; Silivri ve Çatalca gibi bölgeler.