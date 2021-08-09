Ev fiyatları ile beraber aidatlar da uçtu! Aidat zammı vatandaşı isyan ettirdi: 500 TL ile 4.500 TL arasında değişiyor

ÜSTELİK KAPALIYDI

Vatandaşlar pandeminin başladığı 2020 yılından bu yana birçok sitede kapalı havuz, sauna hamam, spor salonu gibi tesislerin çok uzun süre kapalı kaldığını, açık havuzların bile yeni yeni hizmet verdiğini belirterek, "Buna rağmen aynı aidatlar talep ediliyor. Oysa maliyetler düşmüş durumda. Kullanılmayan kapalı duran tesis için aidat toplanıyor. Bu aidatlara bir sınır getirilmesi gerekir" diye konuştular.