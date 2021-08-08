SON DAKİKA: Külliye'de kritik toplantı! Ekonomi Koordinasyon Kurulu yarın bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) ilk toplantısını yarın yapacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 9 Ağustos Pazartesi yapılacak toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve ilgili kurumların yetkilileri katılacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
EKK'de, Türkiye ekonomisindeki gelişmeler, küresel ekonomik görünüm, ekonomi reformları kapsamında gelinen aşama ile 2022-2024 dönemine ilişkin sürdürülmekte olan "Orta Vadeli Program"ın hazırlık çalışmaları değerlendirilecek.