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    • Ekonomi
    • 08.08.2021 16:15
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    • 08.08.2021 16:34
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    SON DAKİKA: Külliye'de kritik toplantı! Ekonomi Koordinasyon Kurulu yarın bir araya gelecek

    Son dakika haberleri... Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yarın Cumhurbaşkanlığı Küllliyesi'nde toplanacak. Piyalasaların gözünün kulağının Külliye'de olacağı toplantıda Türkiye'deki ekonomik gelişmeler, ekonomi reformları ve 2022-2024 dönemine ilişkin sürdürülen "Orta Vadeli Program" hazırlık çalışmaları değerlendirilecek.

    AA
    Kritik toplantı! Piyasaların gözü kulağı Külliye’de olacak

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) ilk toplantısını yarın yapacak.


    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 9 Ağustos Pazartesi yapılacak toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve ilgili kurumların yetkilileri katılacak.


    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin

    EKK'de, Türkiye ekonomisindeki gelişmeler, küresel ekonomik görünüm, ekonomi reformları kapsamında gelinen aşama ile 2022-2024 dönemine ilişkin sürdürülmekte olan "Orta Vadeli Program"ın hazırlık çalışmaları değerlendirilecek.


        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

        EKK'nin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 30 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


        Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan

        Kararname, ekonomi politikalarının eşgüdüm içerisinde daha bütüncül bir yaklaşımla oluşturulmasını ve daha etkin uygulanmasını sağlamak, ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun, toplantılarını aylık yapması ve çalışmaları hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesini içeriyor.


        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

        Başkan tarafından gerekli görülmesi halinde, kurul toplantılarına gündemle ilgili bakanlar ve kamu görevlileri ile özel sektör, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, sendikalar ve üniversitelerin temsilcileri de davet edilebiliyor.
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            Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Külliye'de kritik toplantı! Ekonomi Koordinasyon Kurulu yarın bir araya gelecek
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