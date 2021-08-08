SON DAKİKA: Külliye'de kritik toplantı! Ekonomi Koordinasyon Kurulu yarın bir araya gelecek



Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan

Kararname, ekonomi politikalarının eşgüdüm içerisinde daha bütüncül bir yaklaşımla oluşturulmasını ve daha etkin uygulanmasını sağlamak, ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun, toplantılarını aylık yapması ve çalışmaları hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesini içeriyor.