9 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Ağustos ayı evde bakım aylığı ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşının yatırıldığı illerin listesi ödeme alan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ödenen evde bakım maaşı ödeme günü merak ediliyor. e-Devlet üzerinden evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını kontrol edilebiliyor. Peki, 9 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım aylığı ne zaman yatacak? İşte detaylar...

AĞUSTOS AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Evde bakım maaşının ağustos ayı ödemeleri henüz yapılmadı. Bu destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.

İşte merak edilen detaylar;