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    • Ekonomi
    • 09.08.2021 10:56
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    • 09.08.2021 10:56
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    9 Ağustos Borsa yükseldi mi, düştü mü? Borsa güne nasıl başladı? BIST 100 son durum!

    9 Ağustos Borsa yükseldi mi, düştü mü? Sorusu ekonomi gündemini takip eden kişiler tarafından merak ediliyor. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,09 puan ve yüzde 0,15 değer kazanarak 1.436,85 puana yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,85 ile sigorta olurken, en çok bankacılık kaybettirdi.

    AA
    9 Ağustos Borsa yükseldi mi, düştü mü? BIST 100 son durum!

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,15 artışla 1.436,85 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,09 puan ve yüzde 0,15 değer kazanarak 1.436,85 puana yükseldi.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,17 geriledi, holding endeksi yüzde 0,35 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,85 ile sigorta olurken, en çok bankacılık kaybettirdi.

    BIST 100 endeksi, cuma günü ABD'de açıklanan güçlü tarım dışı istihdam verisinin ardından yüzde 0,21 artarak 1.434,76 puandan kapandı. Endeks, pozitif bilançolar ve yüksek küresel risk iştahının etkisiyle haftalık bazda da yüzde 3 değer kazandı.

    Analistler, yeni haftada yurt dışında ABD ve Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi ve İngiltere'de büyüme verilerinin, yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının yanı sıra iş gücü, sanayi üretimi, ödemeler dengesi ve konut satış istatistiklerinin izleneceğini söyledi.

        Yoğun veri gündemi öncesinde küresel çapta yüksek seyreden risk iştahının Asya borsaları üzerinden yeni haftaya da taşındığına dikkati çeken analistler, bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarının, yurt dışında Avro Bölgesi Sentix yatırımcı güven endeksi ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 ve 1.470 seviyelerinin direnç, 1.390 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
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