4D kamu ve taşeron işçisi maaş zammı hakkında yaşanacak gelişmeler için heyecanlı bekleyiş başladı. Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında artış taleplerini iletmişti. Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Reşat Moralı Toplantı Salonu'ndaki ilk toplantıyla başladı. Peki, 4D kamu ve taşeron işçisi maaş zammı ne kadar olacak? Kamu-taşeron toplu sözleşme görüşmeleri başladı mı? İşte son gelişmeler

TALEP BELLİ OLDU

Memur-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti.