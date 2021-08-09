4D kamu ve taşeron işçisi maaş zammı hakkında yaşanacak gelişmeler için heyecanlı bekleyiş başladı. Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında artış taleplerini iletmişti. Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Reşat Moralı Toplantı Salonu'ndaki ilk toplantıyla başladı. Peki, 4D kamu ve taşeron işçisi maaş zammı ne kadar olacak? Kamu-taşeron toplu sözleşme görüşmeleri başladı mı? İşte son gelişmeler
TALEP BELLİ OLDU
Memur-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti.
MEMUR-SEN VE TÜRKİYE KAMU-SEN ZAM TALEBİNİ AÇIKLADI
Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında, kamu görevlileri için 600 lira seyyanen zam, 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için ise yüzde 17 artış talep etti.
SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?
Daha önceki yıllarda olduğu gibi süreç iki tarafın ilk tekliflerini vermesiyle başlıyor. Genelde bu teklifler arasında fark bulunuyor, çünkü işçi tarafı en yüksek noktayı kamu tarafı da alt seviyeyi belirliyor. Sonraki aşamalarda kamu teklifini yukarı çekerken işçi tarafı da geriye doğru bir hamle yapıyor ve orta noktada buluşma sağlanıyor. Bu yılda iki tarafın tekliflerini revize etmesiyle bir orta noktada buluşulacağını bekliyoruz.