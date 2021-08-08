Yaşlı doktora kadro (Ekonomi haberleri)

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmenliğe göre, 60 yaşını dolduran tabipler ile engellilik oranı en az yüzde 60 olan tabipler özel hastanelerde boş kadro şartı aranmaksızın çalışabilecek.
Ayrıca bu kapsamda çalışan hekimler, 1219 sayılı Kanunun 12'nci maddesine uygun olmak kaydıyla iki özel sağlık kuruluşunda daha çalışabilecek. Bu kuruluşlardan bir tanesi çalıştığı il dışında planlama kapsamındaki bir özel sağlık kuruluşu da olabilecek.
Kadrosuzluk nedeniyle emekli olan tabipler de işlerine dönebilecek.
72 MİLYON LİRA YARDIM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), orman yangınlarından etkilenen bölgelere 72 milyon 500 bin lira nakdi yardım gönderildiğini kaydetti. AFAD'dan yapılan bilgilendirmede, orman yangınlarını söndürme çalışmalarında, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 24 helikopterin, 723 sorti ile 440 saat uçuş yaptığı bildirildi. Yangın söndürme ve soğutma faaliyetleri kapsamında kullanılan 24 helikopterden 8'i keşif ve gözetleme amacıyla uçuş yaptı, 16'sı yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.
HİLELİ TÜPE AĞIR CEZA
Son günlerde orman yangınlarıyla birlikte bir kez daha gündeme gelen yangın söndürme tüplerine ilişkin denetimler sıklaştırıldı. Sanayi Bakanı Mustafa Varank, toplam 601 adet denetimde ortalama yüzde 14'lük bir uygunsuzluk oranı tespit edildiğini ve 254 bin 925 lira tidari para cezası kesildiğini açıkladı. Bakan Varank, "Bakanlığımızca gerçekleştirilen tüm denetimler ürünler ve bu ürünlere dolum/bakım hizmeti veren işyerleri ile ilgilidir. Bu denetimler; söz konusu cihazların periyodik muayene ve bakım süreçleri ile iş güvenliği hususlarını kapsamamaktadır" dedi.
ALMANYA'DAN İPTAL YOK
ALMANYA'NIN önde gelen turizm şirketleri TUI, DER ve FTI, Türkiye'deki yangınlar nedeniyle rezervasyonların iptal edilmediğini açıkladı. TUI Türkiye'de hizmet verdiği otellerin yangından doğrudan etkilenmediğini bildirdi. Turizm bölgelerinde yangınların neden olduğu dumanların etkili olduğunu ifade eden TUI sözcüsü, gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve yetkililerle sürekli temas halinde olduklarını ifade etti. Almanya'nın ikinci büyük turizm şirketi DER de, bugüne kadar iptalle ilgili bir talep gelmediğini bildirdi. DER yetkilileri durumu takip ettiklerini söyledi.
AHLAKSIZ REKLAMA 114 BIN LIRA CEZA
TÜRK milli futbol takımının EURO 2020'de İtalya ile oynayacağı maç öncesinde Dardanel Ton'un yaptığı "Bu akşam makarnaya koyuyoruz!" şeklindeki reklamı Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu affetmedi. Reklamın genel ahlak kurallarına aykırı olduğunu ve İtalyanlara yönelik istismar, önyargı, kötüleme içerdiğini tespit eden bakanlık 114 bin 326 lira para cezası kesti.
İTÜ'NÜN OTONOM GEMISI SUYA İNDİ
SON zamanlarda dünyayla beraber Türkiye'nin de gözü otonom deniz araçlarına çevrildi. İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 4,5 metre uzunluğundaki test gemisiyle daha önce gerçekleştirilen sayısal simülasyon sonuçları doğrulandı. İlk kez suya indirilen gemi uzaktan kumanda ile kontrol ediliyor.
KAPADOKYA'DA TURİST REKORU
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'yı yılın ocaktemmuz döneminde 854 bin 449 yerli ve yabancı turist gezdi. Kapadokya, peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, sıcak hava balon turlarıyla ilgi çekiyor. Bölgede, yılın en çok turist alan ayı temmuz oldu. 7 aylık döneminde, Zelve Ören Yeri 243 bin 308 ziyaretçi ile ilk sırada yer aldı.
TÜRK MOBİLYASINA YABANCI İLGİSİ
CNR 17. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, bu yıl da yeni bir rekora koşuyor. 135 ülkeden 500'ün üzerinde firma ve 150 bini aşkın satın almacıya ev sahipliği yapan mobilya fuarına Katar, Irak, Sudan, Tunus ve Suudi Arabistan'dan 6784, Rusya, Kazakistan ve CİS Ülkelerinden 2385 ve Almanya, İsrail ve ABD'den toplam 1236 satın almacı katıldı.
AKSUNGUR 1000 SAAT HAVADA KALDI
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) mühendis ve teknisyenlerinin ürettiği insansız hava aracı (İHA) Aksungur, 1000 uçuş saatine ulaştı. İlk uçuşunu 2019 yılında yapan Aksungur'u bugüne kadar 3 farklı EOIR Kamera, 2 farklı SATCOM, 500 libre sınıfı Teber 81/82, Kanatlı Güdüm Kiti 82, yerli motor PD170 entegre edildi.
Ayrıca bu kapsamda çalışan hekimler, 1219 sayılı Kanunun 12'nci maddesine uygun olmak kaydıyla iki özel sağlık kuruluşunda daha çalışabilecek. Bu kuruluşlardan bir tanesi çalıştığı il dışında planlama kapsamındaki bir özel sağlık kuruluşu da olabilecek.
Kadrosuzluk nedeniyle emekli olan tabipler de işlerine dönebilecek.
72 MİLYON LİRA YARDIM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), orman yangınlarından etkilenen bölgelere 72 milyon 500 bin lira nakdi yardım gönderildiğini kaydetti. AFAD'dan yapılan bilgilendirmede, orman yangınlarını söndürme çalışmalarında, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 24 helikopterin, 723 sorti ile 440 saat uçuş yaptığı bildirildi. Yangın söndürme ve soğutma faaliyetleri kapsamında kullanılan 24 helikopterden 8'i keşif ve gözetleme amacıyla uçuş yaptı, 16'sı yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.
HİLELİ TÜPE AĞIR CEZA
Son günlerde orman yangınlarıyla birlikte bir kez daha gündeme gelen yangın söndürme tüplerine ilişkin denetimler sıklaştırıldı. Sanayi Bakanı Mustafa Varank, toplam 601 adet denetimde ortalama yüzde 14'lük bir uygunsuzluk oranı tespit edildiğini ve 254 bin 925 lira tidari para cezası kesildiğini açıkladı. Bakan Varank, "Bakanlığımızca gerçekleştirilen tüm denetimler ürünler ve bu ürünlere dolum/bakım hizmeti veren işyerleri ile ilgilidir. Bu denetimler; söz konusu cihazların periyodik muayene ve bakım süreçleri ile iş güvenliği hususlarını kapsamamaktadır" dedi.
ALMANYA'DAN İPTAL YOK
ALMANYA'NIN önde gelen turizm şirketleri TUI, DER ve FTI, Türkiye'deki yangınlar nedeniyle rezervasyonların iptal edilmediğini açıkladı. TUI Türkiye'de hizmet verdiği otellerin yangından doğrudan etkilenmediğini bildirdi. Turizm bölgelerinde yangınların neden olduğu dumanların etkili olduğunu ifade eden TUI sözcüsü, gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve yetkililerle sürekli temas halinde olduklarını ifade etti. Almanya'nın ikinci büyük turizm şirketi DER de, bugüne kadar iptalle ilgili bir talep gelmediğini bildirdi. DER yetkilileri durumu takip ettiklerini söyledi.
AHLAKSIZ REKLAMA 114 BIN LIRA CEZA
TÜRK milli futbol takımının EURO 2020'de İtalya ile oynayacağı maç öncesinde Dardanel Ton'un yaptığı "Bu akşam makarnaya koyuyoruz!" şeklindeki reklamı Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu affetmedi. Reklamın genel ahlak kurallarına aykırı olduğunu ve İtalyanlara yönelik istismar, önyargı, kötüleme içerdiğini tespit eden bakanlık 114 bin 326 lira para cezası kesti.
İTÜ'NÜN OTONOM GEMISI SUYA İNDİ
SON zamanlarda dünyayla beraber Türkiye'nin de gözü otonom deniz araçlarına çevrildi. İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 4,5 metre uzunluğundaki test gemisiyle daha önce gerçekleştirilen sayısal simülasyon sonuçları doğrulandı. İlk kez suya indirilen gemi uzaktan kumanda ile kontrol ediliyor.
KAPADOKYA'DA TURİST REKORU
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'yı yılın ocaktemmuz döneminde 854 bin 449 yerli ve yabancı turist gezdi. Kapadokya, peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, sıcak hava balon turlarıyla ilgi çekiyor. Bölgede, yılın en çok turist alan ayı temmuz oldu. 7 aylık döneminde, Zelve Ören Yeri 243 bin 308 ziyaretçi ile ilk sırada yer aldı.
TÜRK MOBİLYASINA YABANCI İLGİSİ
CNR 17. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, bu yıl da yeni bir rekora koşuyor. 135 ülkeden 500'ün üzerinde firma ve 150 bini aşkın satın almacıya ev sahipliği yapan mobilya fuarına Katar, Irak, Sudan, Tunus ve Suudi Arabistan'dan 6784, Rusya, Kazakistan ve CİS Ülkelerinden 2385 ve Almanya, İsrail ve ABD'den toplam 1236 satın almacı katıldı.
AKSUNGUR 1000 SAAT HAVADA KALDI
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) mühendis ve teknisyenlerinin ürettiği insansız hava aracı (İHA) Aksungur, 1000 uçuş saatine ulaştı. İlk uçuşunu 2019 yılında yapan Aksungur'u bugüne kadar 3 farklı EOIR Kamera, 2 farklı SATCOM, 500 libre sınıfı Teber 81/82, Kanatlı Güdüm Kiti 82, yerli motor PD170 entegre edildi.